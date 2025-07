Sunset Brown: novo visual de Grazi Massafera vira tendência de inverno nos salões

Grazi Massefera deixou os cabelos loiros e aposta em um novo estilo marcante, com os cabelos em transformados em uma mistura elegante de cor entre o castanho e o ruivo, para viver a protagonista da próxima novela 21h da Globo. O visual escolhido pela atriz, o sunset brown, já conquistou os salões no Brasil e é uma das tendência do inverno deste ano.

O tom é a escolha ideal para quem deseja uma mudança natural, mas que roube a atenção. As cores quentes puxadas para o marrom e o cobre trazem um resultado que destaca e que combina perfeitamente com o clima da estação.

“Não é fácil, eu confesso. Tenho alma de loira. Mas essa mudança encaixa bem pra esse momento na minha carreira. E, como atriz, acredito que mudanças são bem-vindas para contar histórias e marcar novos projetos. Estou animada”, compartilhou Grazi Massafera, que em breve estreará em “Três Graças”, da Globo.

E Grazi não foi a única loira a trocar de visual. Flávia Alessandra também se aventurou no tom mais puxado para o castanho. “Resolvi mudar! E sabia que, quando esse momento chegasse, seria para o castanho. Já vinha de olho nessa tendência e me apaixonei real por essa cor maravilhosa!”, comemorou.

Para quem planeja aderir à nova tendência de inverno, a hairstylist Letícia Figueiredo explica que o sunset brown valoriza em especial clientes que harmonizam com os tons quentes, puxados para o vermelho ou dourado. Já quem harmoniza melhor com tons mais frios, como azul e puxados para o prata, pode se sentir apagada pelo visual.

E para as corajosas que planejam se aventurar sozinhas na tintura, a indicação é apostar em uma base castanha ou marrom com tonalizantes ruivos e cobre – que também podem ser usados como luzes para alcançar um moreno iluminado diferente e mais elegante.

“Escolha produtos compatíveis com o histórico químico de cada cabelo. Fios que passaram por descoloração prévia exigem colorações menos alcalinas e protocolos reconstrutores. Já cabelos naturais reagem melhor a cores mais suaves, sem agressão prévia da cutícula”, alerta Letícia Figueiredo.