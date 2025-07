Super Viagra: cientistas testam pílula significativamente mais forte

Um comprimido experimental para tratar a disfunção erétil demonstrou efeito significativamente mais forte que o Viagra. O medicamento, batizado de simenafil, teve ação mais rápida e menor incidência de efeitos colaterais para os homens em testes clínicos.

Cientistas do Primeiro Hospital da Universidade de Pequim apresentaram a novidade em um estudo publicado em 8 de julho no Journal of Sexual Medicine, revista científica focada em medicina sexual.

A pesquisa comparou os efeitos do simenafil com os da sildenafil, o princípio ativo do Viagra, em um ensaio clínico de 12 semanas com 765 homens com idades entre 30 e 70 anos, diagnosticados com disfunção erétil.

Os resultados mostraram que o novo composto começou a agir em apenas 15 minutos após a ingestão — tempo considerado significativamente menor do que o observado com o Viagra tradicional, que pode levar até uma hora para surtir efeito.

“O estudo mostrou que a satisfação com relação sexual, a função orgástica, o desejo sexual e a satisfação geral aumentaram”, escreveram os cientistas.

O que é disfunção erétil?

A disfunção erétil pode ser provocada por problemas de circulação sanguínea , alterações hormonais, doenças neurológicas, efeitos colaterais de medicamentos ou fatores psicológicos como depressão, ansiedade e estresse.

Em muitos casos, a disfunção erétil pode ser o primeiro sinal de doenças cardiovasculares, como pressão alta ou aterosclerose. Por isso, investigar a causa é fundamental para a saúde geral do paciente.

A maioria dos casos pode ser tratada com medicamentos orais, como o sildenafil (Viagra) ou o tadalafil (Cialis).

Mudanças no estilo de vida, psicoterapia e tratamento de doenças associadas também fazem parte do cuidado.

O impacto emocional da disfunção erétil é significativo. Muitos homens relatam sentimentos de inadequação, baixa autoestima e dificuldades nos relacionamentos.

Hábitos saudáveis, como manter uma alimentação equilibrada, evitar o tabaco, controlar o peso e praticar atividade física regular, ajudam a prevenir o problema e a manter a saúde sexual em dia.

Menos efeitos colaterais

Outro ponto positivo relatado pelos participantes foi a menor incidência de efeitos adversos. Enquanto a náusea, dor de cabeça e desconforto estomacal são queixas comuns entre os usuários do sildenafil, os homens que tomaram simenafil relataram experiências mais confortáveis e com maior sensação de controle.

“Portanto, acreditamos que isso proporcionará uma opção adicional de tratamento confiável”, afirmaram os pesquisadores.

A expectativa é de que o novo comprimido seja submetido à aprovação de agências reguladoras nos próximos meses. Se autorizado, poderá representar uma alternativa mais rápida e tolerável para homens que sofrem com disfunção erétil.

Essa condição é definida como a incapacidade persistente de obter ou manter uma ereção suficiente para uma relação sexual satisfatória. Ela pode ter causas físicas, psicológicas ou uma combinação das duas.

Apesar de ser mais comum com o avanço da idade, o problema pode atingir homens mais jovens, especialmente em casos de ansiedade, estresse crônico, uso de substâncias ou condições como obesidade e diabetes.

Enquanto o medicamento não chega às farmácias, é recomendado que qualquer problema de ereção seja tratado com seriedade e discutido com um profissional de saúde. Afinal, a disfunção erétil é um problema médico, e não uma falha pessoal. Quanto mais cedo for diagnosticada, maiores são as chances de reversão e de uma vida sexual plena.

