“Supercão”: Filme do Superman impulsiona busca por adoção de cachorros nos EUA

O novo filme do Superman chegou aos cinemas em 10 de julho com feitos notáveis: além de recordes de bilheteria com a arrecadação de US$ 217 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão) em seu fim de semana de estreia, o filme aumentou o índice de adoção de cães nos Estados Unidos.

Pelo menos é o que destaca o aplicativo de treinamento de cães Woofz. De acordo com a plataforma, as buscas no Google para “adotar um cachorro perto de mim” aumentaram em 513% após o final de semana do lançamento. No mesmo período, as buscas por “adoção de cachorro resgatado perto de mim” aumentaram 163%.

O que explica o aumento?

Para quem não viu o trailer ou nenhum material de divulgação do longa, possíveis spoilers a seguir: além do claro protagonismo do Homem de Aço, outras figuras conhecidas de sua história também chamam a atenção. É o caso de Krypto, o Supercão.

Já conhecido no mundo das HQs, Krypto, o Supercão, f faz sua estreia nos cinemas. Divulgação/Warner Bros Já conhecido no mundo das HQs, Krypto, o Supercão, f faz sua estreia nos cinemas. Divulgação/Warner Bros Superman do filme de 2025 e o dos quadrinhos Reprodução planocritico.com e ocanildobeagle.blogspot.com/ montagem Novo filme de Superman Reprodução / Warner Bros James Gunn, David Corenswet e Rachel Brosnahan no set de "Superman" Reprodução

O cachorrinho é fictício e totalmente criado por CGI, mas teve os movimentos inspirados em animais reais. Apesar de, assim como o Superman, ser originário do planeta Krypton, o Supercão se assemelha com cães da raça Schnauzer. O que também pode explicar o aumento de 299% nas buscas de “adotar um Schnauzer”, ainda segundo o Woofz.

Vale destacar que Krypto é baseado em Ozu, pet do diretor James Gunn. O cão, resgatado enquanto o autor estava nas fases iniciais da produção do roteiro do filme, foi o precursor da ideia acrescentar o animal poderoso de Clark Kent no filme. Ao The New York Times, Gunn falou sobre o processo de criação de “Superman”.

“Lembro-me de pensar: ‘Nossa, como a vida seria difícil se Ozu tivesse superpoderes?’. E foi assim que Krypto entrou no roteiro e mudou a forma da história, assim como Ozu estava mudando minha vida”