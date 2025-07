“Supergirl”: próximo longa da DC ganha primeiro pôster

A DC Studios está focada na criação de um novo universo cinematográfico desde a chegada do cineasta James Gunn como co-presidente, e nesta quarta-feira (16/7), o diretor publicou o primeiro pôster oficial do próximo filme a estrear nas telonas: Supergirl. Estrelado por Milly Alcock, o longa chega aos cinemas em 2026.

Na imagem, a Supergirl (Milly Alcock) está encostada em um muro tomando uma bebida, usando o seu traje tradicional, o uniforme de heroína coberto por um casaco marrom para se disfarçar entre os humanos. A personagem foi apresentada durante as cenas finais de “Superman”, longa que estreou na última semana.

O cartaz traz ainda uma piada com a frase de efeito do homem de aço, “Look up” (Olhe para cima), já que no muro, o texto está riscado e escrito por cima “Look out”, que pode ser traduzido como “Tenha cuidado”, fazendo referência a fala da Supergirl.

O filme conta a história da prima do Superman, que nesta versão parece ser mais ousada, rebelde e encrenqueira, diferente de uma Kara mais doce, como geralmente é retratada em outras produções. O longa ainda promete brigas interplanetárias com sede de vingança e a participação de Kripto, o supercão. Terá ainda Jason Momoa no elenco, mas neste universo, como Lobo.

A produção do filme foi anunciada em outubro de 2024 durante a Comic Con de Nova York. Já as filmagens aconteceram no Reino Unido com a produção da Warner Bros. Pictures, dirigido por Craig Gillespie (“Cruella” e “Eu, Tonya”), e tem previsão de estreia para 25 de junho de 2026.