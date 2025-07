União reforça apoio à Expoacre e diz que “vai ter surpresa” sobre atuação do governo federal na feira

O superintendente da União no Acre, Thiago Mourão, falou sobre mais um ano de parceria entre o governo federal e o governo do Estado na realização da Expoacre 2025. A edição marca os 50 anos da feira agropecuária.

“Parabenizo o governo do Estado por estar realizando uma festa muito bonita. Tem tudo para dar certo”, afirmou Mourão, destacando a importância do evento no calendário econômico e institucional do Acre.

Segundo o superintendente, a feira é uma vitrine para o setor produtivo acreano. “É preciso colocar na vitrine as empresas privadas, as iniciativas de negócio. É para fortalecer toda a cadeia produtiva e mostrar para o resto do país o que a gente tem de melhor”, disse.

Thiago também ressaltou que a Expoacre representa um espaço de união entre as esferas estadual e federal.

“A gente sempre faz essa parceria com o governo do Estado. Tem tudo para dar certo, e eu desejo que seja um sucesso”, declarou.

Questionado sobre uma possível novidade por parte do governo federal para esta edição, Mourão fez mistério, mas confirmou que algo especial está sendo preparado: “Vamos deixar para perto da data e ver se a gente faz essa surpresa aí. Mas vai ter coisa nova, sim”.

Veja o vídeo: