“superman”:-confira-curiosidades-e-easter-eggs-no-novo-sucesso-da-dc

O novo “Superman”, dirigido pelo novo CEO da DC Studios, James Gunn, recém chegou aos cinemas e já está conquistando a crítica, os fãs e até os apaixonados por quadrinhos. Além de atender às expectativas do público, a nova superprodução do mundo dos heróis também traz uma séries de easter eggs e detalhes dos bastidores, que você confere agora no portal LeoDias.

Interpretado por David Corenswet, “Superman” traz uma nova versão do herói mais famoso dos quadrinhos, que luta para descobrir os segredos de sua linhagem alienígena e frustrar os planos do novo Lex Luthor (Nicholas Hoult), um vilão sarcástico e maléfico.

Superman Brasileiro

Assim que James Gunn, ou o “cabeça-branca” da DC, como ficou conhecido durante sua passagem pelo Brasil, foi confirmado para sentar na cadeira de diretor, uma versão da vida real do super-herói começou a viralizar nas redes sociais: o “Superman Brasileiro”.

Com mais de 2 metros de altura e uma semelhança assustadora com o protagonista de capa e cueca, o brasiliense Leonardo Muylarert virou uma febra global ao aparecer praticando boas ações nas redes sociais enquanto estava fantasiado do herói.

A fama foi tanta que a publicação chegou até o próprio James Gunn, que republicou o vídeo em seus perfis nas redes.

Participações Especiais

Para celebrar uma nova fase do herói nos cinemas, o filme traz uma série de astros com pontinhas especiais no longa. Michael Rosenbaum, por exemplo que interpretou Lex Luthor na série de TV “Smallville” volta para interpretar um dos capangas que quer derrotar o herói.

Outros nomes conhecidos também ganharam um papel no filme: Jennifer Holland, esposa do diretor, e Michael Rooker e Pom Klementieff, que interpretaram Youndu e Manthis em “Guardiões da Galáxia” dão voz aos robôs de Superman na Fortaleza da Solidão.

E falando em “Guardiões da Galáxia”, outro nome do elenco da Marvel também se juntou ao elenco da DC (cuidado spoilers): Bradley Cooper, que dá voz a Rocket Racoon, interpreta o kryptoniano Jor-El, pai adotivo de Clark Kent.

Come to Brazil

Além de incluir o Rio de Janeiro como destino na tour mundial de divulgação da filme, “Superman” também trouxe ótimas parcerias e jogadas de marketing que só aconteceriam aqui no Brasil.

O Esporte Clube Bahia, por exemplo, lança no dia 12 de julho uma camisa inspirada no herói, parceria inédita entre o time, DC Studios, a Warner Bros. Pictures e a Puma, a primeira vez que um personagem da DC entra em campo oficialmente junto a um dos times brasileiros.

Uma nova era de heróis da DC

Com “Superman”, James Gunn e a DC assumem a difícil missão de introduzir diversos outros heróis icônicos do estúdio, como Lanterna Verde e Mulher-Gavião, além de preparar o terreno para futuras aparições da Mulher-Maravilha e do Batman — que já é citado indiretamente na trama.

(Cuidado: Spoilers)

Neste filme, já temos a chance de conhecer brevemente outra grande personagem desse universo: a Supergirl, prima do Superman. Embora ela apareça em apenas uma cena, é o suficiente para dar um gostinho do que esperar de Milly Alcock vestindo a capa ao lado do Homem de Aço vivido por David Corenswet.

Futuras Produções

Se você acabar o filme com aquela vontade de quero mais, pode ficar tranquilo. Essa é apenas a primeira de muitas futuras novas produções da nova fase da DC nos cinemas.

Além da 2ª temporada de Pacificador, que trará o retorno de Lanterna Verde (Nathan Fillion) e Mulher-Gavião (Isabela Merced), também estão sendo planejados: um novo filme da Supergirl, previsto para 2026; uma nova série e filme da Mulher-Maravilha; e uma nova produção com o próprio Superman que, segundo o próprio James Gunn, não será necessariamente uma “sequência direta”.