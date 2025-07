Superman e sua cueca icônica: O motivo do super-herói usá-la por cima da calça

Para quem acompanha o Superman, com certeza já se questionou o motivo de ele usar a cueca por cima da calça. O personagem do filme que estreou recentemente nos cinemas com a atuação de David Corenswet não fugiu da tradição e a reportagem do portal LeoDias explica como essa ideia surgiu.

Segundo o livro “Supergods: Our World in the Age of the Superhero Grant Morrison”, de Grant Morrison, a origem é de 1930. Ele declarou que encontrou fotos antigas de homens fortes de circo e percebeu, assim como o Superman, que eles também usavam colãs (parecido com macacão) e cintos como parte do personagem no palco.

“Cuecas por cima do colã eram um símbolo de força e resistência hipermasculinas em 1938. A capa, as botas de showman, o cinto e o colã de spandex colado ao corpo vinham dos trajes de circo e ajudavam a enfatizar o aspecto performático — quase de espetáculo de aberrações — das aventuras do Superman. Levantar pontes, parar trens com as mãos, lutar com elefantes: eram proezas de um ‘super-homem forte’ que se beneficiavam do estilo carnavalesco sugerido pelo elastano”, escreveu.

A descoberta ajudou os fãs a entenderem mais sobre o visual do super-herói, uma vez que circos e espetáculos de variedades eram comuns em 1920, o contrário dos dias atuais. O objetivo do traje do Superman foi atrair leitores, ele nascido das histórias em quadrinhos, remetendo aos artistas de circo que dobram barras de aço. Fora de moda nos dias atuais, a cueca foi a responsável pelas pessoas identificarem que o personagem da DC era poderoso, pronto para entreter o público.