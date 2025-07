Supernanny, estrela dos anos 2000 revela doença fatal e choca fãs

Aos 55 anos, Jo Frost, conhecida mundialmente como a Supernanny, surpreendeu seus seguidores ao revelar que convive com uma condição de saúde grave e potencialmente fatal: a anafilaxia, uma reação alérgica severa que pode levar à morte em poucos minutos se não tratada rapidamente.

A revelação foi feita no último sábado (12 de julho de 2025), por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Nele, Jo conta que já enfrentou diversos choques anafiláticos (crises alérgicas tão intensas que exigem intervenção médica) ao longo da vida.

Quem é Jo Frost?

Jo Frost ficou famosa nos anos 2000 ao apresentar o reality show Supernanny, em que ajudava pais a lidar com desafios na criação dos filhos, usando técnicas firmes, mas afetuosas de disciplina.

A postura carismática e os resultados visíveis tornaram Jo uma referência internacional em comportamento infantil. Desde então, ela expandiu sua carreira para outros programas e publicou livros sobre educação e parentalidade.

A doença grave: Anafilaxia

A anafilaxia é uma resposta extrema do sistema imunológico a substâncias geralmente inofensivas, como nozes, frutos-do-mar, centeio, pólen, pelos de animais e até perfumes ou produtos com cheiro forte. Em alguns casos, mudanças climáticas intensas também podem desencadear a reação. Os sintomas afetam vários sistemas do corpo ao mesmo tempo — como pele, coração, pulmões e intestino — e se manifestam de forma súbita e agressiva.

Por isso, pessoas diagnosticadas com a doença precisam viver com hipervigilância constante. Jo Frost, por exemplo, explica que nunca pode se descuidar:

“Sou forçada a ter total responsabilidade sobre o que compro e consumo. Pergunto várias vezes sobre a composição dos alimentos para ter certeza do que vou comer”, explicou.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.