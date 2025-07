Suposta confusão entre vereadores dentro da Câmara termina em troca de socos

Uma briga entre dois vereadores de Tarauacá, no interior do Acre, terminou em agressão física dentro das dependências da Câmara Municipal. O episódio ocorreu na segunda-feira (21), mesmo com o parlamento em período de recesso legislativo, e foi presenciado por pessoas que estavam no local.

A confusão teve início após um desentendimento entre os parlamentares. Um deles teria tentado agredir o outro, que se esquivou e reagiu com um soco.

Não há registro em vídeo do momento da agressão, mas testemunhas confirmaram o confronto físico. Apesar do recesso, os dois vereadores estavam na sede do legislativo no momento da discussão. Os nomes dos envolvidos ainda não foram oficialmente divulgados. As informações foram divulgadas pelo site Extra do Acre.

O presidente da Câmara, Rangelles Viana, conhecido como Careca, ainda não se pronunciou sobre o caso nem informou se haverá algum tipo de medida disciplinar. O episódio gerou repercussão entre moradores do município