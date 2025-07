Surto de sarampo: Ministério da Saúde vem ao Acre e Governo anuncia barreiras nas fronteiras

Diante do surto de casos de sarampo na Bolívia, que colocou o Acre em estado de alerta, o secretário de Estado de Saúde (Sesacre), Pedro Pascoal, acionou o Ministério da Saúde e solicitou uma intervenção emergencial no estado. A informação foi dada pelo próprio gestor em entrevista ao ContilNet, concedida nesta sexta-feira (11).

O país vizinho já confirmou 80 casos da doença nos últimos dias. Na terça-feira (9), a Sesacre convocou uma coletiva de imprensa para anunciar medidas de prevenção.

SAIBA MAIS: Sem registro há 25 anos, Acre corre risco de enfrentar onda de sarampo após Bolívia confirmar 80 casos

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, altamente contagiosa, causada por um vírus que pode ser grave e até fatal. É transmitida por gotículas respiratórias de pessoas infectadas ao tossir ou espirrar, e a única forma de prevenção é por meio da vacinação. Os sintomas mais comuns incluem febre alta, tosse, coriza, conjuntivite (olhos vermelhos e inflamados) e uma erupção cutânea característica que começa no rosto e se espalha pelo corpo.

Pedro Pascoal, que também é vice-presidente da Região Norte no Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), afirmou que o diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI), Eder Gatti, virá ao estado na próxima segunda-feira (14) para sensibilizar os gestores municipais — especialmente os das cidades localizadas próximas à fronteira com a Bolívia, como Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil — sobre o risco iminente ao Acre.

“Eu solicitei a presença do Ministério da Saúde aqui. Na segunda-feira, o Eder Gatti, que é o diretor do Programa Nacional de Imunizações, vem ao Acre junto com a equipe técnica dele para sensibilizar toda a vigilância epidemiológica dos municípios, porque o Estado entra apenas com apoio. Quem tem que fazer a fiscalização é o município”, explicou Pascoal.

Além disso, o secretário anunciou que deve publicar, em breve, um decreto com medidas sanitárias e de segurança nas fronteiras com o Peru e a Bolívia, incluindo barreiras de fiscalização. A iniciativa também está relacionada à realização da Expoacre 2025 (de 26 de julho a 3 de agosto), já que expositores da Bolívia participarão do evento com seus produtos.

“O que vai ter no decreto? Instalação de barreiras sanitárias nas fronteiras. Os expositores da Expoacre que vierem do Peru e da Bolívia para a feira precisarão apresentar a carteira de vacinação nessas barreiras, como medida de segurança”, pontuou.

O Acre não registra casos de sarampo há 25 anos. Pedro ressalta que a única forma de evitar a volta da doença é por meio da imunização. No entanto, a procura pela vacina nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do estado ainda é considerada baixa.

“O apelo é pela vacina. Se a população não procurar os postos para se vacinar, não vamos conseguir vencer mais essa. Não adianta colocar a culpa no Estado ou no país. A vacina está lá, disponível no posto. A nossa cobertura vacinal está entre 50% e 55%, o que ainda é considerado baixo para a realidade que estamos enfrentando”, concluiu.

Cuidados importantes

A vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) é a principal forma de prevenção e é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Caso surjam os sintomas descritos anteriormente, é importante procurar um médico imediatamente.

Se houver confirmação da doença, os principais cuidados incluem manter a hidratação, reduzir a febre com antitérmicos e garantir uma alimentação adequada. Além disso, é fundamental manter o paciente em isolamento para evitar a transmissão e garantir acompanhamento médico para monitorar a evolução dos sintomas e tratar eventuais complicações.

Outras medidas preventivas incluem lavar as mãos com frequência, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, manter os ambientes limpos e bem ventilados, e evitar contato próximo com pessoas que apresentem sintomas de sarampo.