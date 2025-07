Suspeita de feminicídio: mulher é encontrada morta em carro na Tijuca

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) investiga a morte de uma mulher identificada como Mariela Amado Vieira, de 44 anos, encontrada morta na manhã desta quarta-feira (23/7) dentro de um carro na Tijuca (RJ), Zona Norte do Rio. A polícia suspeita de feminicídio.

Informações preliminares levantadas pelas autoridades apontam o ex-companheiro da vítima, Paulo Roberto Esteves de Mendonça, de 43 anos, como principal suspeito do crime. Ele também foi encontrado morto no local do crime, ao lado do corpo de Mariela.

Para a polícia, trata-se de um caso de feminicídio seguido de suicídio. Paulo teria atirado contra Mariela e, em seguida, tirado a própria vida. A motivação do crime ainda é investigada.

Nos próximos dias, familiares da mulher devem ser ouvidos pelo delegado responsável pelo caso, para tentar entender o que poderia ter levado Paulo a cometer o crime. Uma perícia também foi realizada no local do crime.