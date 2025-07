Suspeito de envolvimento na morte de mulher em Rio Branco é capturado pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Acre (PCAC) deu mais um passo importante no combate à criminalidade violenta na capital. Nesta quinta-feira, (3) agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam J.S.L., conhecido como “Chocolate”, acusado de envolvimento na morte de Marilene Chagas de Souza, ocorrida em julho de 2024.

A captura do suspeito aconteceu no Beco Paraná, localizado na Rua Paraná, no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco. Após meses de intensas diligências e investigações, a equipe da DHPP conseguiu localizar o paradeiro do acusado e efetuar sua prisão. Ele agora está à disposição da Justiça.

O caso chocou a população pela brutalidade. O corpo de Marilene foi encontrado parcialmente carbonizado e enrolado em uma lona, em uma área da Rua Três Irmãos, no bairro Canaã. Informações coletadas ao longo das investigações indicam que a vítima era usuária de entorpecentes, o que levanta a hipótese de que o crime esteja ligado a conflitos relacionados ao tráfico de drogas.

A prisão de “Chocolate” representa um avanço significativo no esclarecimento de homicídios com características de execução, muitos dos quais associados a disputas entre facções criminosas. A Polícia Civil reforça seu compromisso em investigar e responsabilizar os autores desses crimes, trabalhando incansavelmente para garantir justiça às vítimas e segurança à população.

