Suspeito de homicídio em Rondônia, ‘Mano Brown’ é preso em hotel que estava hospedado no Acre

Um homem investigado por homicídio no estado de Rondônia foi capturado pela Polícia Civil do Acre na última quarta-feira (30), em Rio Branco. Conhecido como “Mano Brown”, T.B.M. foi localizado após uma operação de inteligência que contou com a ação integrada de diversas unidades policiais.

A prisão ocorreu em um hotel localizado no bairro Bosque, onde o suspeito estava hospedado com a esposa. A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da DRACO e da Divisão Especializada em Investigação Criminal (DEIC), monitorou discretamente o local e realizou a abordagem assim que confirmou a presença do investigado. A prisão aconteceu de forma imediata e sem resistência.

Segundo a Polícia Civil, a ação tem importância estratégica, já que o suspeito é alvo de investigação da Delegacia Regional de Extrema (RO) por envolvimento em um homicídio naquele município. A operação reafirma o compromisso das forças de segurança em colaborar com outros estados na elucidação de crimes e na localização de foragidos, fortalecendo o combate ao crime organizado e a impunidade.