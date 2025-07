Suspeito de integrar facção criminosa foge da polícia e abandona arma

Um homem apontado como membro de uma facção criminosa e suspeito de envolvimento em diversos assassinatos conseguiu escapar de uma abordagem policial na noite desta terça-feira (15), no bairro Cidade Nova, em Rio Branco (AC). Durante a fuga, o indivíduo abandonou um revólver calibre 38 carregado, que foi localizado posteriormente em um apartamento desocupado.

A ação teve início durante um patrulhamento de rotina do 2º Batalhão da Polícia Militar, que atua na região com o objetivo de combater o crime organizado, localizar foragidos e retirar armas de circulação. Ao chegarem à Rua Palmeiral, os policiais receberam informações de um morador sobre a presença de um criminoso de alta periculosidade nas proximidades.

Ao realizar buscas na área indicada, os militares chegaram a avistar o suspeito, mas ele conseguiu escapar correndo antes que fosse abordado. A perseguição levou os agentes até um imóvel abandonado próximo dali, onde encontraram a arma de fogo que teria sido descartada pelo homem durante a fuga.

O revólver apreendido foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil, localizada no bairro Cidade do Povo. Apesar das buscas, o suspeito não foi localizado até o momento. As investigações continuam para tentar identificá-lo e efetuar sua prisão.