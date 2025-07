Suspeito de matar estudante maranhense em SP é preso por latrocínio

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta sexta-feira (11/7), Herbert de Mello Pereira, de 29 anos, suspeito de matar o estudante maranhense Raphael Gomes Pedrosa, de 33, no próprio apartamento, localizado na região da República, no centro da capital paulista. O caso é investigado como latrocínio roubo seguido de morte. A Justiça já decretou a prisão temporária do suspeito por 30 dias.

O crime aconteceu no último domingo (6/7). Câmeras de segurança registraram Raphael horas antes em uma casa noturna, a Villa Country, e, em seguida, caminhando com Herbert pelo calçadão da região central, já pela manhã.

Em depoimento à polícia, Herbert alegou que Raphael o teria abordado na rua, dizendo estar com frio, e o convidado para sua casa. Segundo sua versão, dentro do apartamento, o estudante teria tentado forçá-lo a manter relações sexuais, o que teria motivado o ataque com diversas facadas. Após o crime, Herbert afirmou que decidiu roubar o celular da vítima, roupas, uma mala e outros objetos, os quais teria vendido para comprar drogas.

A Polícia Civil, no entanto, contesta a versão apresentada pelo investigado. Para os agentes da 2ª Delegacia de Homicídios do DHPP – Equipe C Leste, comandada pelo delegado Rodrigo Moreira Silva, a principal linha de investigação aponta que Herbert se aproximou de Raphael já com a intenção de roubá-lo, e que o assassinato teria ocorrido no contexto do latrocínio premeditado.

O inquérito segue em andamento e novas diligências estão sendo realizadas para esclarecer todos os detalhes do crime.