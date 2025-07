Suspeito de participação em assassinato de prefeito no RN é preso na Paraíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta terça-feira (8), um homem de 49 anos que estava foragido da Justiça e é apontado como suspeito de envolvimento no assassinato do prefeito de João Dias (RN), Marcelo Oliveira, e de seu pai, Sandi Alves de Oliveira. A prisão aconteceu na BR-230, no município de Santa Rita, na Região Metropolitana de João Pessoa (PB), durante uma abordagem de rotina por direção perigosa.

Segundo informações da PRF, o veículo conduzido pelo suspeito foi flagrado fazendo manobras em zigue-zague, o que motivou a interceptação por uma equipe do Núcleo de Operações Especiais (NOE). Durante a abordagem, o homem apresentou um documento de identidade falso e demonstrou nervosismo. Pressionado pelos agentes, ele acabou confessando sua participação no duplo homicídio ocorrido em 2024.

Marcelo Oliveira, de 38 anos, e seu pai, de 58, foram executados a tiros em 27 de agosto do ano passado, enquanto participavam de uma agenda de campanha eleitoral em uma barbearia da cidade. O crime ocorreu a menos de dois meses das eleições municipais, nas quais Marcelo era candidato à reeleição.

As investigações da Polícia Civil indicam que a motivação do crime foi política e que o assassinato teria sido articulado por integrantes da própria gestão municipal. Entre os suspeitos de envolvimento no planejamento estão a então vice-prefeita, Damária Jácome, e sua irmã, a vereadora Leidiane Jácome, apontadas como possíveis mandantes. Um pastor de 27 anos, ligado a uma igreja evangélica da região, também está entre os investigados. Ao todo, oito pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público.

Ainda de acordo com a PRF, o homem detido nesta semana afirmou ser integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e revelou já ter cumprido mais de duas décadas de pena em presídios de segurança máxima no Nordeste, incluindo as unidades de Alcaçuz (RN), Itaitinga (CE) e Pacatuba (CE).

Após a prisão, ele foi conduzido à sede da Polícia Federal, onde responderá pelo uso de documento falso e será mantido à disposição da Justiça para cumprimento do mandado de prisão em aberto. A investigação segue em andamento para apurar todos os envolvidos no crime que chocou a cidade potiguar.

Por: CNN

Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: