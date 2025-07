Suspeito é preso acusado de manter pais em cárcere e tentar roubar gado da família no Acre

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante após um violento episódio de violência familiar e tentativa de roubo de gado na zona rural de Rio Branco, no Acre. O crime ocorreu entre a noite de sábado (12) e a madrugada de domingo (13), no km 20 do Ramal da Cachoeira, localizado no km 55 da Estrada AC-90, conhecida como Transacreana.

De acordo com a Polícia Civil, Wesley da Silva Barbosa manteve os próprios pais em cárcere privado durante várias horas. A intenção era facilitar o roubo do rebanho bovino da família, com o apoio de pelo menos cinco comparsas. O grupo pretendia escoar os animais utilizando dois caminhões boiadeiros, já posicionados na propriedade.

A ação criminosa foi interrompida por um agente de segurança pública que, por coincidência, passava pela área e desconfiou da movimentação. Amigo da família e conhecedor de um histórico conturbado entre Wesley e o pai, o policial decidiu verificar a situação. Ao se aproximar dos caminhões estacionados no local, abordou os motoristas e descobriu que eles haviam sido contratados por Wesley para realizar o transporte dos animais.

No momento em que foi confrontado pelo agente, Wesley reagiu com disparos de arma de fogo, dando início a uma troca de tiros. O policial se abrigou atrás de um tronco e conseguiu revidar, impedindo o avanço do grupo. Enquanto os comparsas fugiam em um carro modelo Siena, de cor prata, Wesley acabou capturado no local.

Minutos depois, uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar, que fazia patrulhamento pela região e ouviu os disparos, chegou para dar apoio à ação. As buscas aos demais suspeitos foram iniciadas com reforço do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e da Polícia Ambiental, mas, até o momento, nenhum dos foragidos foi localizado.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), junto com os dois caminhões envolvidos na tentativa de roubo. Os motoristas dos veículos também foram encaminhados para prestar depoimento. À imprensa, sob anonimato, eles disseram não saber que estavam participando de uma ação criminosa e alegaram que foram contratados apenas para o serviço de frete algo comum naquela região rural.

Ainda segundo a polícia, Wesley era monitorado por tornozeleira eletrônica, mas o dispositivo havia sido rompido cerca de dois meses antes do crime. Os pais do suspeito confirmaram que ficaram sob cárcere privado desde a noite de sábado, quando Wesley chegou à propriedade com os comparsas.

O caso segue sob investigação, e Wesley permanece detido à disposição da Justiça. As autoridades seguem com diligências para identificar e prender os demais envolvidos.