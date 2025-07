Suspeito é preso nos EUA após esfaquear pelo menos 11 pessoas em mercado

Um suspeito foi preso após esfaquear pelo menos 11 pessoas em um Walmart em Traverse City, nos Estados Unidos, neste sábado (26), informou a Polícia Estadual de Michigan.

“O Gabinete do Xerife do Condado de Grand Traverse está investigando um incidente de múltiplos esfaqueamentos no Walmart em Traverse City. O suspeito está preso, mas os detalhes são limitados neste momento”, informou o sexto distrito da Polícia Estadual de Michigan em uma publicação no X.

Não está claro quantas pessoas foram esfaqueadas no total. O Munson Healthcare, um sistema hospitalar no norte de Michigan, está tratando 11 vítimas do caso , de acordo com uma publicação do hospital no Facebook. Não há detalhes sobre a natureza exata dos ferimentos ou as condições das vítimas.

Traverse City está localizada no norte de Michigan, a cerca de 225 quilômetros ao norte da cidade de Grand Rapids.

A CNN entrou em contato com o Gabinete do Xerife do Condado de Grand Traverse, a Polícia Estadual de Michigan e o Munson Healthcare para obter informações adicionais.