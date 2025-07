Suspeito foge de festa deixando facão, drogas e os próprios filhos para trás, no interior do Acre

Uma ocorrência registrada na noite do último sábado (5), em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, terminou com a apreensão de entorpecentes , após uma abordagem da Polícia Militar durante uma festa em uma residência. A ação policial foi motivada por denúncias de moradores da região, que relataram perturbação do sossego devido ao som alto e consumo excessivo de bebidas alcoólicas no local.

Ao chegar à casa, os policiais se depararam com sinais evidentes de comemoração, como garrafas de bebidas, embalagens de cigarro e fogos de artifício já utilizados.

Durante a abordagem, um homem identificado pelas iniciais P.R.S., ao notar a presença da guarnição, abandonou um facão e uma bolsa preta no chão antes de retornar rapidamente para o interior do imóvel. Dentro da bolsa, os policiais encontraram porções de uma substância semelhante à cocaína, uma balança de precisão, sacolas plásticas para embalo de drogas e um rádio comunicador.

Mesmo diante da apreensão do material e da sua filha de apenas 6 anos, que presenciava a cena, P.R.S. se recusou a colaborar com os policiais. Em um momento de distração dos agentes, que solicitavam reforço pelo rádio, o homem conseguiu escapar pelos fundos da residência, deixando no local sua companheira, G.D.R., e os dois filhos menores.

Consultas realizadas nos sistemas de segurança pública apontaram que G.D.R. cumpre pena em regime de liberdade, enquanto o suspeito foragido está sob monitoramento eletrônico. A mulher foi orientada a encerrar a festa e desligar o som, em atendimento às reclamações dos vizinhos.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações. Até o momento, os nomes completos dos envolvidos não foram divulgados.

