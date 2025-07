Suspeito, irmão do autor de 18 ataques a ônibus se entrega à polícia

Foragido desde terça-feira (22/7), o irmão do servidor público que confessou ter participado de ao menos 18 ataques a ônibus se apresentou nesta quarta-feira (23/7) no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Bernardo do Campo. Sergio Aparecido Campolongo, de 56 anos, é suspeito de ter atacado dois veículos.

A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública. Com a prisão de Sergio, o total de detidos pelos ataques a ônibus chegou a 16.

O irmão de Sergio, Edson Aparecido Campolongo, de 68 anos, foi preso na terça-feira. Morador de Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, ele trabalha há mais de 30 anos como motorista na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) – no último ano, trabalhou como funcionário direto do chefe de gabinete.

Segundo a Polícia Civil, Edson confessou ser o autor de pelo menos 18 ataques em São Bernardo do Campo, São Paulo e Santo André. Durante o interrogatório, Edson alegou ter praticado os ataques para “consertar o Brasil” e “tirar o país do buraco”, mas reconheceu que “fez merda” e “não tem nada a ver o que fez”, disse o delegado seccional Domingos Paulo Neto.

Identificação de autor de 18 ataques a ônibus

O delegado seccional Domingos Paulo Neto informou que a polícia chegou até ele após identificar um carro Volkswagen Virtus branco que foi visto em diversos ataques. O veículo seria oficial do governo.

Objetos apreendidos com suspeito de ataques a ônibus em SP

Objetos apreendidos com suspeito de ataques a ônibus em SP

Edson Campolongo

Câmeras flagraram vandalismo

“Ele é motorista do chefe de gabinete [do CDHU]. Servia esse chefe há cerca de um ano. Por coincidência, este chefe de gabinete mora em São Bernardo e trabalha em um órgão público no centro de São Paulo. Todos os dias, esse veículo está em deslocamento de São Bernardo para a capital”, afirmou Paulo Neto.

Foram apreendidos bolas de aço, estilingues e apetrechos em endereços ligados a Edson. Ele disse na delegacia que parte dos objetos foi comprada ainda no ano passado e que escolhia os alvos “aleatoriamente”.

Em imagem capturada por uma câmera de segurança, o suspeito aparece lançando um coquetel molotov em um coletivo (veja acima). A jaqueta usada por ele nas imagens foi identificada como um indício de autoria.

Edson e o irmão, Sergio, podem responder por dano qualificado e atentado contra serviço de utilidade pública. Para a investigação, o fato de Edson ter realizado o vandalismo em série o diferencia dos demais suspeitos detidos em meio à onda de ataques, os quais foram flagrados em atos individuais.

Os investigadores não acreditam que a real motivação do servidor público seja “consertar o Brasil”.