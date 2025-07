Suspeitos batem em viatura da PRF e são presos com drogas na BR-364

Dois homens foram presos em flagrante nesta terça-feira (15 de julho), suspeitos de tráfico de drogas na BR-364, em Porto Velho. A prisão aconteceu após uma perseguição policial que durou cerca de 45 quilômetros.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os suspeitos estavam em dois carros e voltavam do Acre em alta velocidade. A atitude chamou a atenção dos agentes, que pediram apoio da Unidade Operacional para fazer a abordagem.

O primeiro veículo parou quando recebeu a ordem dos policiais. Já o segundo tentou fugir, fez manobras perigosas e chegou a bater na viatura antes de escapar na contramão da rodovia.

A PRF iniciou uma perseguição até o distrito de Jaci-Paraná (RO), onde o carro foi abandonado e encontrado trancado, sem ninguém dentro. Logo depois, os policiais localizaram o condutor nas proximidades. Ele estava com a chave do carro e confessou participação no transporte da droga junto com o outro motorista.

Dentro do veículo, foram encontrados 127 tabletes de maconha, 6 tabletes de skunk (uma variação mais forte da cannabis) e 20 tabletes de pasta base de cocaína.

Os dois homens foram levados à Delegacia da Polícia Civil, junto com os veículos e a droga apreendida. Segundo a PRF, um deles também vai responder por dano qualificado, por ter colidido com a viatura durante a fuga.

Fonte: G1

Redigido por ContilNet.