Suspeitos de matar adolescente por homofobia são primos da vítima

Os dois suspeitos de espancarem Fernando Vilaça, de 17 anos, que foi assassinado em um crime que teria sido motivado por homofobia, são primos da vítima. Um dos rapazes, de 16 anos, foi apreendido nesta quarta-feira (9/7) e o outro segue foragido. Fernando ficou internado após as agressões por reagir a insultos que julgavam sua sexualidade e faleceu no sábado (5/7), em Manaus.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Fernando sofria injúria homofóbica dos suspeitos, o que já é crime. O primo da vítima que está foragido é apontado pela polícia como responsável pelo golpe fatal no espancamento e já havia sido expulso do colégio por má conduta.

“Independentemente da orientação sexual, ninguém deve ser alvo de discriminação, como no caso em questão, embora a vítima nunca tenha se manifestado sobre sua sexualidade”, afirmou delegado-geral adjunto da PC-AM Guilherme Torres.

A PC-AM explicou que a equipe tomou conhecimento do caso na segunda-feira (7/7) e identificou a participação dos primos de Fernando na agressão. Ambos são menores de idade. A corporação falou com familiares da vítima para apurar as circunstâncias do fato, a motivação e localizar os autores.

Os primos moravam próximo a casa de Fernando, segundo a investigação. Os policiais foram até a casa dos adolescentes para apreendê-los em flagrante, porém, não conseguiram encontrar um deles.

A Vara da Infância e Juventude Infracional deferiu uma internação provisória dos adolescentes com posição favorável do Ministério Público do Amazonas (MPAM), nessa terça (8/7). Eles podem responder por ato infracional análogo aos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e injúria homofóbica.

“Um dos adolescentes já foi apreendido, e estamos aguardando a captura do autor de 17 anos. As investigações continuam para cumprirmos o mandado de internação em nome dele o mais breve possível”, disse o delegado Luiz Rocha, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).