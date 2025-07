Sustentabilidade na impressão: o que é mais ecológico, toner original ou remanufaturado?

Com o crescimento das preocupações ambientais no Acre, empresas, instituições públicas e até consumidores comuns vêm repensando suas práticas de impressão. Entre as dúvidas mais frequentes está uma escolha aparentemente simples, mas que carrega impactos ambientais importantes: usar toners remanufaturados ou originais?

A questão vai além da economia. Ambientalistas e especialistas em tecnologia alertam que a escolha do cartucho pode influenciar desde o consumo de energia até a geração de resíduos tóxicos.

A diferença entre os toners

O toner remanufaturado é, basicamente, um cartucho reaproveitado, reabastecido com pó toner, geralmente por empresas locais. Já o toner original é fabricado por marcas autorizadas, com controle rigoroso de produção, vedação, rendimento e descarte.

“Os toners originais são projetados para serem reciclados dentro de um ciclo controlado. Fabricantes como HP, Brother e Canon possuem programas de logística reversa que garantem o retorno seguro e reaproveitamento dos materiais”, explica André Castilho, engenheiro ambiental e consultor técnico em equipamentos de escritório.

Segundo ele, o toner remanufaturado, embora reaproveite o invólucro, nem sempre é reciclável após o uso. “Quando você faz múltiplas recargas, o cartucho sofre desgaste interno e pode soltar microplásticos e pó tóxico, o que dificulta o descarte ambientalmente correto”, alerta.

Dados que preocupam

Um estudo da Associação Brasileira de Empresas de Impressão (Abepi) aponta que, no Brasil, apenas 8% dos cartuchos remanufaturados são devidamente reciclados após a segunda recarga. Já entre os toners originais, 62% entram em programas de logística reversa oferecidos pelas próprias fabricantes, que recolhem o material usado e garantem reaproveitamento com baixo impacto ambiental.

No Acre, onde o desafio da destinação correta de resíduos é ainda mais crítico, práticas sustentáveis são urgentes. A empresa acessoshop.com.br vem promovendo campanhas de conscientização para clientes corporativos.

“Já encontramos cartuchos reabastecidos seis, sete vezes, muitos vazando pó contaminante. Isso é um perigo ambiental e à saúde dos usuários”, afirma Rodrigo de Oliveira, sócio da empresa. “Hoje indicamos o uso de toner original com selo verde e descarte via fabricante.”

Eficiência energética e pegada de carbono

Além do descarte, outro ponto levantado por especialistas é a eficiência energética. Toners originais trabalham com partículas mais finas e uniformes, o que permite fusão a temperaturas mais baixas dentro da impressora — consumindo menos energia elétrica.

De acordo com relatório da Green Print Initiative, impressoras que utilizam toner original consomem em média 18% menos energia ao longo de um ciclo de mil páginas impressas.

“Parece pouco, mas quando você multiplica por centenas de impressoras em um órgão público ou empresa, isso se traduz em economia de energia e menor emissão de CO₂ na atmosfera”, reforça André Castilho.

E o custo?

O principal atrativo dos toners remanufaturados é o preço. Mas será que essa economia é real? Para Adriana Gomes, a resposta está no rendimento e nos problemas futuros.

“Um cartucho remanufaturado pode custar 30% menos, mas precisa ser trocado com o dobro da frequência. Além disso, provoca desgaste na impressora, o que gera gastos com manutenção e substituição de peças.”

Segundo ela, empresas que migraram para toners originais registraram economia a médio prazo, além de menos interrupções no fluxo de trabalho.

Caminho sustentável

Várias instituições acreanas já adotaram políticas de compra de insumos sustentáveis. A Universidade Federal do Acre (UFAC), por exemplo, aderiu a contratos com fornecedores que comprovam a origem e reciclagem dos toners utilizados.

A coordenadora do setor de TI da instituição, explica: “Priorizamos cartuchos originais com certificado ambiental. É uma exigência nos editais. Isso garante responsabilidade ambiental e também evita gastos desnecessários.”

A unidade de ensino ainda mantém um ponto de coleta de toners e cartuchos usados, enviados posteriormente para reciclagem com empresas homologadas.

Escolher entre toner original ou remanufaturado vai além do bolso: envolve responsabilidade ambiental, eficiência energética e cuidado com a saúde. Para quem imprime com frequência — seja empresa, órgão público ou profissional autônomo —, investir em toners originais com selo de sustentabilidade representa um passo real rumo a práticas mais conscientes e compatíveis com a preservação do meio ambiente no Acre e no Brasil.