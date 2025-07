Sustentabilidade: Sicredi Biomas lidera em iniciativas e investe em Energia Solar no Acre e Mato Grosso

A Sicredi Biomas inaugurou sua quarta usina de energia solar, consolidando um compromisso crescente com práticas sustentáveis em suas áreas de atuação. As novas estruturas foram implementadas em Comodoro (MT) e Brasiléia (AC), territórios da Sicredi Biomas, que lidera atualmente o Referencial de Desenvolvimento Sustentável entre mais de 100 cooperativas do Sistema Sicredi.

A instituição financeira cooperativa tem inserido a sustentabilidade como parte estratégica da sua gestão, com iniciativas voltadas à mitigação dos impactos ambientais e a oportunidade de transformar a matriz energética e liderar um movimento global rumo à sustentabilidade, assim tendo uma economia mais verde. A atuação é baseada nos pilares Ambiental, Social, Econômico e de Governança, e se alinha a compromissos internacionais como o Pacto Global da ONU, do qual é signatária desde 2020.

Segundo Luciano Andrade, diretor de Operações da Sicredi Biomas, atuar em regiões como o Cerrado e a Amazônia amplia ainda mais a responsabilidade ambiental. Por isso, o Sicredi tem investido fortemente em soluções sustentáveis como energia limpa, veículos elétricos e estruturas ecológicas para as agências. “Acreditamos que o desenvolvimento das comunidades está alinhado a preservação dos biomas e a adesão as práticas sustentáveis” relatou Luciano.

A produção de energia por fontes limpas é uma das principais frentes adotadas pela cooperativa. Além das usinas solares, o Sicredi também implantou sistemas internos de eficiência energética, como assinatura eletrônica e o uso do ‘papa-cartão’ para descarte correto de materiais, além de fomentar iniciativas como o Movimento EcoBiomas, que incentiva a conscientização ambiental junto às comunidades locais.

No cenário nacional, o Sicredi já destinou R$ 34,2 bilhões em crédito para a economia verde, com destaque para a agricultura familiar, práticas de baixo carbono e linhas voltadas à energia renovável. Em 2023, mais de 45 mil toneladas de CO₂ foram neutralizadas com apoio a projetos certificados de crédito de carbono.

A preocupação com o futuro também tem guiado ações educativas e mobilizações sociais promovidas pelas cooperativas. Projetos como o Recuperando Nascentes, no Mato Grosso, e maratonas de inovação focadas em sustentabilidade, como a realizada em Rio Branco (AC), são exemplos da atuação prática em prol de um modelo de desenvolvimento mais equilibrado.

Ao investir em soluções de energia limpa e estruturar suas práticas com base em diretrizes sustentáveis, a Sicredi Biomas reforça seu papel como agente de transformação local. Em territórios ecologicamente sensíveis como os biomas amazônico e do cerrado, a atuação responsável da cooperativa ganha ainda mais relevância.

