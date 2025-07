Sustos históricos! Os 10 melhores e mais aclamados jogos de terror

Os jogos de terror sempre proporcionaram experiências intensas e memoráveis, seja pela tensão psicológica, atmosfera opressiva ou sustos inesperados. Clássicos como Resident Evil e System Shock 2 moldaram o gênero com mecânicas inovadoras, enquanto títulos mais recentes, como The Last of Us e Bloodborne, apostaram em atmosferas densas e narrativas impactantes. O TechTudo reuniu os 10 jogos de terror mais bem avaliados na história, de acordo com o Metacritic, que ajudaram a construir a narrativa do horror nos videogames.

Os 10 melhores jogos de terror (Metascore):

Bioshock [96] Resident Evil 4 [96] The Last of Us Remastered [95] Resident Evil Code: Veronica [94] The Last of Us Parte 2 [93] Inside [93] Bloodborne [92] System Shock 2 [92] Eternal Darkness: Sanity’s Requiem [92] Resident Evil [91]

Detalhes sobre cada clássico do horror:

10. Resident Evil [91]: Lançado em 1996, deu origem à icônica franquia de survival horror . O jogador explora uma mansão cheia de zumbis, segredos e quebra-cabeças. Disponível em versão Director’s Cut para PS5 e PS4 (R$ 53,90) e remake para Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC (a partir de R$ 62,04).

Lançado em 1996, deu origem à icônica franquia de . O jogador explora uma mansão cheia de zumbis, segredos e quebra-cabeças. Disponível em versão Director’s Cut para e (R$ 53,90) e remake para e (a partir de R$ 62,04). 9. Eternal Darkness: Sanity’s Requiem [92]: Clássico de GameCube (2002) com jogabilidade similar a Resident Evil , mas com feitiços e uma inovadora mecânica de sanidade que quebra a quarta parede. Não disponível em plataformas modernas.

Clássico de (2002) com jogabilidade similar a , mas com feitiços e uma inovadora mecânica de sanidade que quebra a quarta parede. Não disponível em plataformas modernas. 8. System Shock 2 [92]: Lançado em 1999, combinou elementos de FPS e RPG, acompanhando um soldado em meio a uma infestação alienígena e a ameaça da inteligência artificial SHODAN . O jogo original pode ser adquirido por R$ 19,99 no PC (Steam) , e há uma versão aprimorada para PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch .

Lançado em 1999, combinou elementos de FPS e RPG, acompanhando um soldado em meio a uma infestação alienígena e a ameaça da inteligência artificial . O jogo original pode ser adquirido por no , e há uma versão aprimorada para e . 7. Bloodborne [92]: Da FromSoftware , é um RPG de ação com forte inspiração no horror cósmico de H.P. Lovecraft . O jogador explora a cidade amaldiçoada de Yharnam em um combate punitivo e progressão exigente. Disponível via PS Plus e na PS Store por R$ 99,50 .

Da , é um de ação com forte inspiração no horror cósmico de . O jogador explora a cidade amaldiçoada de em um combate punitivo e progressão exigente. Disponível via e na por . 6. Inside [93]: Uma aventura de plataforma com estética minimalista e atmosfera sombria da Playdead . O jogador controla um garoto que descobre elementos assustadores e desenvolve habilidades especiais. Disponível a partir de R$ 74 para PC (Steam e Epic Games Store), PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e iPhone (iOS) .

Uma aventura de plataforma com estética minimalista e atmosfera sombria da . O jogador controla um garoto que descobre elementos assustadores e desenvolve habilidades especiais. Disponível a partir de para e . 5. The Last of Us Parte 2 [93]: Retoma a história de Joel e Ellie com um ciclo de vingança. Combates intensos e a opção de furtividade marcam a jogabilidade. Disponível para PS4 por R$ 229,90 , com versão remasterizada com conteúdos extras pelo mesmo preço.

Retoma a história de e com um ciclo de vingança. Combates intensos e a opção de furtividade marcam a jogabilidade. Disponível para por , com versão remasterizada com conteúdos extras pelo mesmo preço. 4. Resident Evil Code: Veronica [94]: Lançado para Dreamcast e PlayStation 2 (PS2) , dividiu a narrativa entre Claire e Chris Redfield . Foi o primeiro da franquia a usar cenários totalmente em 3D. Disponível no PS5 e PS4 por R$ 79,90 , ou em versão HD do Xbox 360 via retrocompatibilidade por R$ 39 nos consoles Xbox Series X/S e Xbox One .

Lançado para e , dividiu a narrativa entre e . Foi o primeiro da franquia a usar cenários totalmente em 3D. Disponível no e por , ou em versão HD do via retrocompatibilidade por nos consoles e . 3. The Last of Us Remastered [95]: Versão aprimorada para PS4 do jogo de 2013, que retrata um mundo pós-apocalíptico. Acompanha Joel e Ellie em uma jornada de sobrevivência. A versão remasterizada está disponível para PS5 por R$ 99,50 , e o remake, The Last of Us Parte 1 , a partir de R$ 249,90 via Steam, Epic Games Store e PS Store .

Versão aprimorada para do jogo de 2013, que retrata um mundo pós-apocalíptico. Acompanha e em uma jornada de sobrevivência. A versão remasterizada está disponível para por , e o remake, , a partir de via e . 2. Resident Evil 4 [96]: Lançado em 2005, reinventou a franquia com câmera sobre o ombro e ritmo acelerado. Acompanha Leon Kennedy em uma missão de resgate. O game pode ser adquirido a partir de R$ 89 , e o remake está disponível a partir de R$ 169 no PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, iPhone 15 Pro e iPad .

Lançado em 2005, reinventou a franquia com câmera sobre o ombro e ritmo acelerado. Acompanha em uma missão de resgate. O game pode ser adquirido a partir de , e o está disponível a partir de no e . 1. Bioshock [96]: Lançado em 2007, combina survival horror, FPS e terror psicológico. Passa-se na cidade submersa de Rapture, com personagens icônicos como os Big Daddies. Pode ser adquirido em versão remasterizada por R$ 29,99 no PC (Steam e Epic Games Store), por R$ 99,50 no PS4, e por R$ 39 nos consoles Xbox Series X/S e Xbox One.

Fonte: TechTudo/Metacritic

Redigido por ContilNet.