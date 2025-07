Suzy Aragão recebe três prêmios que reconhecem sua excelência no Pilates em Rio Branco

A empresária e instrutora de Pilates Suzy Aragão foi eleita com votação expressiva e reconhecida por sua competência, dedicação e impacto positivo na saúde da população de Rio Branco. Como resultado desse reconhecimento público, recebeu três importantes prêmios: o Prêmio 5 Estrelas, o Prêmio Qualidade e Excelência e o cobiçado Destaque Empresarial 2025.

Essas conquistas consagram Suzy como uma das maiores referências na área de bem-estar e Pilates da região. Com duas unidades em funcionamento e mais de dez anos de atuação, ela construiu uma reputação sólida baseada na excelência dos seus serviços, no atendimento humanizado e na busca contínua por inovação.

“Ser escolhida pelo público com tanta expressão e ainda receber três prêmios tão importantes é motivo de muita gratidão e responsabilidade. Isso só reforça o compromisso que temos com cada pessoa que confia no nosso trabalho”, declarou Suzy.

O Prêmio 5 Estrelas é destinado aos profissionais e empresas que atingem o mais alto padrão de excelência. Já o Prêmio Qualidade e Excelência valoriza quem oferece um serviço impecável, enquanto o Destaque Empresarial 2025 reconhece marcas que se consolidaram com credibilidade e liderança no mercado.

Ao longo de sua trajetória, Suzy Aragão tem demonstrado não apenas domínio técnico no método Pilates, mas também sensibilidade para adaptar os exercícios às diferentes necessidades de seus alunos. O ambiente acolhedor de suas unidades é um diferencial que atrai e fideliza clientes que buscam mais saúde, qualidade de vida e bem-estar.

Com esses três prêmios, Suzy Aragão sela sua posição entre as grandes lideranças empresariais da área da saúde em Rio Branco, e se consolida como exemplo de competência, amor pelo que faz e excelência em tudo o que oferece.