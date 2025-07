Tá frio: temperaturas despencam do Norte ao Sul do país; veja o clima

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para chuvas intensas, geada, acumulado de chuva, ventos costeiros e declínio de temperatura nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Sudeste, com previsão de término na manhã desta quarta-feira (30/7).

As chuvas apresentam baixo risco, com volumes entre 30 e 50 milímetros por hora, além do acumulado previsto para os Estados do Acre, Amazonas, Pará, Pernambuco e Alagoas.

O declínio de temperatura, entre 3°C e 5°C, atinge estados como Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo.

A geada, com risco de perda de plantações e temperatura mínima entre 3°C e 0°C, atinge os seguintes Estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Os ventos costeiros atingem os Estados da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Segundo o Climatempo, o frio desta quarta é resultado da massa de ar polar que avançou pelo Brasil nesta semana. O dia começa com risco de geada em áreas do Sudeste e Sul, incluindo pontos de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O frio permanece em algumas capitais, que se destacam pelas temperaturas mínimas previstas: Curitiba deve registrar 2°C, Porto Alegre 5°C, Florianópolis 6°C, São Paulo 7°C e Belo Horizonte (MG) 8°C.