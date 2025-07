Tá pago! Meire Serafim destina R$ 1,5 milhão para fortalecer a saúde de Xapuri

Xapuri recebe importante reforço na área da saúde. A deputada federal Meire Serafim (UNIÃO/AC) destinou R$ 1,5 milhão em recursos para o município, que serão investidos diretamente na Atenção Primária de Saúde. A verba já está paga e pronta para ser utilizada pela gestão municipal.

O repasse é fruto do compromisso da deputada com a cidade e resultado de seu trabalho constante em busca de recursos para os municípios do Acre. A parceria com a gestão municipal tem sido fundamental para garantir que as demandas da população cheguem ao Governo Federal e sejam transformadas em ações concretas.

“Esse recurso é resultado de um mandato presente, que trabalha com seriedade e tem compromisso com as pessoas. A Atenção Primária é onde tudo começa, é onde o cidadão busca atendimento logo nos primeiros sintomas. Fico feliz em poder contribuir diretamente com a saúde de Xapuri”, afirmou Meire Serafim.

A parlamentar destacou que o valor poderá ser usado para a compra de equipamentos, insumos, reformas e melhorias nos postos de saúde, beneficiando especialmente quem mais precisa.

“Está pago. Esse é o resultado de um trabalho firme que temos feito em Brasília, com responsabilidade e dedicação. Tenho um compromisso com Xapuri e com cada acreano que confia em nosso trabalho”, completou a deputada.

A atuação de Meire Serafim no Congresso Nacional tem garantido resultados concretos para os municípios acreanos, especialmente nas áreas da saúde, infraestrutura e assistência social.

Ascom – Deputada Meire Serafim