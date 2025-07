Tailândia e Camboja trocam tiros na fronteira, após semanas de tensão

Soldados da Tailândia e do Camboja trocaram tiros nesta quinta-feira (24) em uma área de fronteira, após os países reduzirem suas relações diplomáticas em meio a uma disputa que escalou rapidamente. Ainda não está claro se o confronto continua.

Pelo menos dois civis tailandeses foram mortos e outros dois ficaram feridos por bombardeios do lado cambojano, de acordo com uma autoridade distrital tailandesa, após confrontos ocorridos perto do templo hindu Khmer, Ta Muen Thom.

Os militares tailandeses disseram que tropas cambojanas abriram fogo perto do templo e implantaram um drone de vigilância antes de enviar tropas com armas pesadas, incluindo lançadores de foguetes, segundo o jornal The Guardian.

Mais cedo, o Camboja anunciou a redução das relações diplomáticas com a Tailândia ao nível mais baixo, expulsando o embaixador tailandês e retirando todo o seu pessoal da embaixada em Bangcoc.

A medida foi uma resposta ao fechamento dos postos fronteiriços no nordeste da Tailândia com o Camboja, à retirada do embaixador tailandês e à expulsão do embaixador cambojano na quarta-feira, em protesto contra a explosão de uma mina terrestre que feriu cinco soldados tailandeses.

Disputa de terras

As relações entre os dois vizinhos do Sudeste Asiático vêm se deteriorando fortemente desde maio, quando um soldado cambojano foi morto em um confronto armado em outra das várias pequenas áreas de terra disputadas por ambos os países.

O Ministério da Defesa do Camboja informou que a Tailândia iniciou o confronto armado e que o Camboja “agiu estritamente dentro dos limites da autodefesa, respondendo a uma incursão não provocada de tropas tailandesas que violou nossa integridade territorial”.