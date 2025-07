Taís Araújo fica de fora de trend e dispensa morango do amor: “Me recuso”

Enquanto o público especula se Raquel, personagem de Taís Araújo em “Vale Tudo”, vai mesmo começar a vender o famoso morango do amor, a atriz já deixou claro que está fora dessa tendência. Nos bastidores da novela, ela apareceu em um vídeo divertido recusando o doce, dizendo que tem açúcar demais e que prefere economizar suas calorias.

No camarim, ao lado de Letícia Vieira, que interpreta Gilda na trama, Taís contou que a equipe insistia para que ela provasse o tal morango do amor, que é preparado com a fruta envolta em brigadeiro de leite em pó e coberta por uma calda caramelizada: “Olha a perturbação. Não quero! Não vou gastar minhas calorias comendo esse negócio”, brincou.

Taís riu, agradeceu, mas deixou claro que recusou o doce: “Ah, gente! Não vou comer! Parada cheia de açúcar, não, gente! Açúcar sobre açúcar e um morango dentro, vocês estão loucos! Não! Não! Não! Me recuso!! Eu só vim fazer um xixi”, a atriz brincou e ainda foi questionada sobre a possibilidade da personagem vender o doce na trama.

Claro, Taís fez mistério sobre o novo cardápio de Raquel, mas a autora de “Vale Tudo”, Manuela Dias, já brincou com a possibilidade. Conhecida por incluir tendências das redes sociais em suas tramas, como foi o caso do bebê reborn, ela comentou que já está de olho: “Vocês estão doidos para eu botar o morango do amor na novela, né?”, declarou.