Tarifa dos EUA ajuda Lula a recuperar popularidade, diz especialista

Uma pesquisa recente do instituto Pulso Brasil/Ipespe mostra que a popularidade do presidente Lula está começando a subir, embora a maioria ainda desaprove a gestão, 51% dos entrevistados dizem não concordar com o governo. Um dos motivos para essa melhora, segundo especialistas, foi a decisão dos Estados Unidos de impor tarifas sobre produtos brasileiros.

A cientista política Luciana Santana explica que a opinião das pessoas muda bastante conforme os acontecimentos ao redor delas. “O que está claro para a população agora é que quem apoia essas tarifas aplicadas pelo governo Trump está contra os interesses do Brasil, o que muita gente não aceita”, comenta Luciana.

Veja as fotos Abrir em tela cheia O que é o decreto de reciprocidade comercial e como ele funciona na prática Reprodução Internet Lula diz que Trump foi enganado por Bolsonaro e acusa ex-presidente de trair o país Reprodução/Canal Gov Internet Reprodução O presidente Lula fez um pronunciamento em rede nacional Reprodução: Governo Federal Lula durante momento em que defende autonomia do Banco Central Reprodução: YouTube/Canal Gov Voltar

Próximo

Ela destaca que essa situação faz com que muitos eleitores, especialmente aqueles que ficam no meio do caminho entre diferentes partidos, passem a olhar o governo Lula de forma mais positiva. “Esse grupo está avaliando o governo com mais atenção e isso tem ajudado a melhorar a imagem do presidente.”

Por outro lado, Luciana alerta que essa melhora pode mudar dependendo dos próximos passos. “Tudo vai depender do que acontecer daqui para frente, e como o governo Lula vai agir para manter essa confiança da população, sem cometer erros que possam prejudicar a popularidade.”

Além disso, ela lembra que outras decisões recentes do governo, como o veto ao aumento dos salários dos deputados, também podem ter influenciado essa percepção. No entanto, para a especialista, o fator principal ainda é a reação do Brasil às tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Já a oposição aposta em dois cenários possíveis: se os Estados Unidos desistirem das tarifas, o crédito pela reversão pode ser dado a Jair Bolsonaro. Se as tarifas forem mantidas, esperam que o impacto negativo, como aumento de preços, prejudique o governo Lula.