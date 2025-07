tarifa-dos-eua:-entenda-como-trump-enfraquece-o-brics-e-isola-o-brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou como política econômica internacional a taxação comercial a países em seu segundo mandato. Desde que oficializou para 1° de agosto o início das tarifas recíprocas, fechou acordo com seis países. No entanto, tem evitado negociações com blocos multilaterais, como o Brics.

A estratégia tem enfraquecido a atuação coletiva do grupo e pode acabar isolando o Brasil, que segue sob risco de uma tarifa de 50% e sem avanços nas negociações.

A Casa Branca disse, até essa sexta-feira (25/7), ter firmado tratados com Reino Unido, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Japão. Além disso, ficou estabelecido um acordo preliminar com a China.

Acordos firmados até agora:

Reino Unido: redução de tarifas em carros, aço, etanol e carne; tarifa base ficou em 10%;

China: redução de tarifas recíprocas e temporárias, com estrutura condicionada; tarifa base de 30%;

Vietnã: redução de tarifas dos EUA a 20%, e país fica isento de tarifas sobre bens dos EUA;

Indonésia: tarifa base de 19% aplicada aos bens, e mercado dos EUA aberto;

Filipinas: tarifas zero para os produtos importados dos EUA e uma tarifa de 19% aplicada sobre os produtos filipinos;

Japão: redução de tarifas recíprocas de 25% para 15%.

Segundo Maurício F. Bento, professor de economia internacional na Hayek Global College, Trump “despreza o multilateralismo, focando em negociações bilaterais”. No caso do Brics, que enxerga o grupo como uma ameaça à hegemonia dos EUA e do dólar.

O professor avalia que, se outros membros do Brics estão negociarem individualmente com os EUA, “o Brasil perde aliados na defesa de uma postura coletiva contra as tarifas americanas”.

“Não é prudente ficar por último na fila de negociações, pois há o risco dos norte-americanos endurecerem ainda mais com o Brasil para amedrontar outros países, pressionando-os a adotar posições mais favoráveis aos EUA”, disse, em entrevista ao Metrópoles.

Foto oficial das autoridades no Brics

Lula discursa durante a cúpula do Brics, no Rio de Janeiro

Lula recebeu o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, à margem do Brics

Reunião com o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh

Presidente também conversou com premiê da China, Li Qiang

Lula e o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo

Presidente Lula em reunião do Novo Banco de Desenvolvimento

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

Trump se diz "decepcionado" com Putin

Lula e o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto

Tarifaço: Trump anuncia acordo comercial com a Filipinas

Para F. Bento, o momento atual pode colocar o Brasil sob pressão para negociar, “mas Trump dificilmente reduzirá tarifas sem contrapartidas significativas”.

“Os interesses americanos no Brasil não envolvem apenas questões estritamente comerciais e tarifárias, pois eles mesmos apontaram outros fatores como relevantes, como os meios de pagamento do Brasil (Pix) e o tratamento que o país tem dado às grandes empresas de tecnologia, ambos considerados contrários aos interesses norte-americanos”, avaliou.

Política comercial de Trump

Segundo Maurício F. Bento, os acordos de Trump com os países são uma vitória para a sua política comercial, pois conseguiu impor tarifas menores (entre 10% e 30%) em “troca de concessões comerciais significativas de cada um deles”.

Ao Metrópoles, o professor avaliou que no curto-prazo, Trump fez a maré virar a favor dos EUA, protegendo os interesses comerciais das empresas americanas e, possivelmente, trazendo mais investimentos para o país via realocação das estruturas produtivas. “No entanto, no médio e longo prazos isso prejudica a confiança nos EUA, uma vez que sinaliza para uma imprevisibilidade nas regras e acordos com o país, que pode endurecer e dar um cavalo de pau na política comercial com uma troca de governo”, diz.

“Os EUA parecem estar minando o livre comércio mundial, algo que ajudaram a estabelecer desde o século passado”, afirmou o professor.

Trump, em uma série de postagens nas redes sociais, compartilhou no início de julho as cartas enviadas aos líderes dos país atingidos pelas novas taxas. São eles: Indonésia, Filipinas, União Europeia, Brunei, Japão, Malásia, Coreia do Sul, Cazaquistão, Tunísia, Moldávia, Líbia, Argélia, África do Sul, México, Iraque, Sri Lanka, Bósnia e Herzegovina, Canadá, Sérvia, Bangladesh, Tailândia, Camboja, Mianmar, Laos e Brasil.