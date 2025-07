Tarifaço: chanceler de Lula avisa governo Trump que está nos EUA

Chanceler do governo Lula, Mauro Vieira desembarcou nos Estados Unidos, no domingo (27/7), disposto a negociar com a gestão Donald Trump para evitar o tarifaço sobre importações brasileiras, previsto para começar na sexta-feira (1º/8).

Segundo fontes do Itamaraty, o chanceler fez um gesto e avisou a integrantes do alto escalão do governo Trump que estaria no país e disposto a ir a Washington, caso a Casa Branca escale um negociador de “alto nível” para negociar.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto 2 de 4

Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto 3 de 4

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores

Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto 4 de 4

Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto

“Se a parte americana demonstrar interesse, o chanceler está disposto a tratar de tarifas, como temos reiterado desde a primeira carta do presidente Trump”, ressaltou à coluna, sob reserva, uma fonte da cúpula do Itamaraty.

Leia também

Mauro Vieira viajou aos Estados Unidos acompanhado de dois assessores. A princípio, o chanceler de Lula tem agendas nesta segunda-feira (28/7) e terça-feira (29/7), em Nova Iorque, onde participa de uma conferência da ONU.