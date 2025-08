Tarifaço de Trump atinge regiões brasileiras de forma desigual e ameaça ampliar disparidades; entenda

Esse impacto vai depender, por exemplo, do quanto as exportações para os Estados Unidos representam para a economia de cada estado, do tipo de bem que é exportado e até do nível de qualificação da mão de obra.

O estudo mediu os possíveis efeitos sociais e econômicos negativos nas cinco regiões:

No nordeste, o risco foi considerado alto a muito alto, por causa da concentração de mão de obra e de produtos primários como frutas e o camarão. No Norte, risco alto. A região exporta de produtos vegetais a eletrônicos e motocicletas.

Na região Sul, que envia móveis, carnes suína e de aves, o risco é médio. No Sudeste, que concentra a maior parte das exportações — de aviões a café e suco de laranja, é de baixo a médio. Além disso, é uma região mais industrializada e alguns de seus principais produtos saíram da lista do tarifaço.

O Centro-Oeste, que vende carnes, grãos e minérios, e os parceiros comerciais são mais diversificados, foi classificado pela FGV como de baixo risco. Isso porque os países parceiros comerciais são mais diversificados.

O autor do estudo diz que os estados mais afetados precisam buscar novos mercados — e que o governo deve ter políticas de incentivo diferentes para cada região.