Até então, a Casa Branca diz já ter fechado acordos comerciais com Reino Unido, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Japão. Além disso, ficou estabelecido um acordo preliminar com a China.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse no mês passado, quando anunciou que as tarifas entrariam em vigor em 1º de agosto, que “o presidente e sua equipe comercial querem fechar os melhores acordos para o povo americano e o trabalhador americano”.

Acordos firmados até agora:

Reino Unido: redução de tarifas em carros, aço, etanol e carne; tarifa base ficou em 10%;

China: redução de tarifas recíprocas e temporárias, com estrutura condicionada; tarifa base de 30%;

Vietnã: redução de tarifas dos EUA a 20%, e país fica isento de tarifas sobre bens dos EUA;

Indonésia: tarifa base de 19% aplicada aos bens, e mercado dos EUA aberto;

Filipinas: tarifas zero para os produtos importados dos EUA e uma tarifa de 19% aplicada sobre os produtos filipinos;

Japão: redução de tarifas recíprocas de 25% para 15%.

As importações de, pelo menos, 25 países enfrentarão tarifas a partir de 1º de agosto, conforme o anunciado por Trump. Entre eles, está o Brasil, com uma taxa de 50% e cuja tentativa de negociação com o governo norte-americano ainda não surtiu efeito.

Trump, em uma série de postagens nas redes sociais, compartilhou no início de julho as cartas enviadas aos líderes dos país atingidos pelas novas taxas. São eles: Indonésia, Filipinas, União Europeia, Brunei, Japão, Malásia, Coreia do Sul, Cazaquistão, Tunísia, Moldávia, Líbia, Argélia, África do Sul, México, Iraque, Sri Lanka, Bósnia e Herzegovina, Canadá, Sérvia, Bangladesh, Tailândia, Camboja, Mianmar, Laos e Brasil.