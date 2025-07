Tatá Werneck ironiza plano de remake brasileiro da série “The Office”

Comediante brincou em publicação de página de humor e, em tom sarcástico, disse que seria cotada para o elenco da versão nacional da série

Tatá Werneck usou, mais uma vez, seu bom humor e ironia para reagir a uma montagem nas redes sociais que viralizou entre os fãs de comédia. A imagem publicada nesta quinta-feira (17/7) foi criada com inteligência artificial (IA) e mostra celebridades brasileiras no lugar dos personagens da série norte-americana “The Office”. Na brincadeira, Tatá aparecia como Pam Beesly, papel vivido originalmente por Jenna Fischer.

A publicação trouxe à tona uma curiosidade revelada pela própria atriz, mas que, por seu tom irônico característico, pode ser apenas uma brincadeira da humorista. Ela afirmou que esteve envolvida em um projeto que planejava adaptar a sitcom ao contexto brasileiro. “Sabia que ia ter a versão brasileira e eu ia fazer. Mas não foi adiante. Que bom. Porque não queria estragar minha série preferida”, escreveu ela.

Veja as fotos Comentário de Tata Werneck no postReprodução: Instagram/@meltedvideos Tata Werneck foi recriada pela IA para reproduzir personagem de “The Office”Reprodução: Instagram/@meltedvideos Comentário de Fábio Porchat no postReprodução: Instagram/@meltedvideos Fábio Porchat foi recriado pela IA para reproduzir personagem de “The Office”Reprodução: Instagram/@meltedvideos Comentário de Luísa Perissé no postReprodução: Instagram/@meltedvideos Apresentadora Tatá WerneckReprodução/Instagram/@tatawerneck Steve Carell como Michael Scott de “The Office”Reprodução

Fábio Porchat também foi incluído na montagem fictícia, ocupando o lugar de Andy Bernard, personagem interpretado por Ed Helms. Entrando na onda, o humorista brincou que teria preferido encarnar Phyllis Vance, a simpática funcionária do setor de vendas da Dunder Mifflin: “Mas tá bom, pelo menos tô nos bons e velhos tempos e sei disso agora”, completou.

Criada como pseudodocumentário, “The Office” retrata o cotidiano de um escritório em Scranton, na Pensilvânia, e conquistou o público com seu humor ácido e personagens excêntricos, como o chefe Michael Scott, vivido por Steve Carell. Com nove temporadas disponíveis no Prime Video, a série se tornou um marco da televisão e referência para produções do gênero.

Tatá Werneck, atualmente com 41 anos, continua ativa nas redes sociais e na televisão. Recentemente, ela também se pronunciou sobre outros temas, como a morte da atriz Juliana Marins e seus planos de ter um segundo filho.