Tatá Werneck usa sapato da filha de 5 anos e fica em choque: “Calçamos o mesmo número”

Tatá Werneck surpreendeu os seguidores ao compartilhar, nesta terça-feira (29/7), um momento que aguardava há muito tempo: o dia em que os sapatos da filha coubessem nela. Porém, um detalhe chamou a atenção, Clara Maria Werneck tem apenas 5 anos, enquanto a apresentadora tem 41.

No vídeo publicado nas redes sociais, a esposa do ator Rafael Vitti comprova que consegue calçar o sapato da filha durante a gravação e ainda brinca: “É oficial: minha filha e eu calçamos o mesmo número de sapato. Peço que entendam se eu começar a usar tênis de borboletas.” Apesar de ser algo inusitado, Tatá tem apenas 1,52 m de altura, o que ajuda a explicar o tamanho do pé pequeno.

Tatá Werneck mostra que calça o sapato da filha Reprodução: Instagram @tatawerneck Tatá Werneck e filha, Clara Maria Reprodução: Instagram @tatawerneck Tatá Werneck, Rafael Vitti e Maria Clara Reprodução Reprodução Instagram Reprodução/Montagem

Os seguidores se divertiram com a situação e também se impressionaram com o quanto Clara está crescendo rápido: “Gente kkkkkk. Corta pra ela daqui a pouco aparecendo no programa com sandália da Barbie”, brincou um. Outro comentou: “MEU DEUUUUUUUS. A Deusa tá crescendo muito rápido e seu pé encolhendo muito rápido também.”

Recentemente, a atriz da Globo também se mostrou abismada com o tamanho da filha. Na imagem, Clara aparece em frente à mãe, quase alcançando seu ombro. “Mermão olha o tamanho da minha neném! Ela só tem 5 anos”, escreveu Tatá na legenda. Parece que a pequena herdou essa característica do pai, que mede 1,80 m de altura.