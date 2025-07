TCE aprova por unanimidade as contas de 2020 do governo Gladson Camelí

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Acre aprovaram nesta quinta-feira (17) a Prestação de Contas do Governo do Estado do Acre, referente ao exercício orçamentário-financeiro de 2020, o segundo ano da gestão de Gladson Cameli, inclusive com parecer favorável do Ministério Público de Contas.

A prestação de contas do exercício de 2020 teve como relator o conselheiro Valmir Ribeiro e foi aprovada com ressalvas. O acórdão com os detalhes da decisão será publicado no Diário Oficial do TCE nos próximos dias.

Neste acórdão, devem constar os detalhes do parecer aprovado pelo Plenário da Corte de Contas do Estado.

Após a publicação, este mesmo parecer será encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Acre para seu julgamento e aprovação pelos deputados, de acordo com o ordenamento constitucional vigente.