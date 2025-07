Técnico do PSG se manifesta após agredir João Pedro na final do Mundial de Clubes

Neste domingo (13/7), aconteceu a grande final da Copa do Mundo de Clubes entre Chelsea e Paris Saint-Germain, que terminou com uma grande confusão após o resultado. Técnico do PSG, Luis Enrique agrediu o atacante João Pedro, do clube inglês, e foi questionado sobre a atitude durante a coletiva de imprensa.

O atleta estava comemorando o título quando foi surpreendido pelo goleiro Donnarumma, que disparou vários empurrões. No meio da confusão, o treinador rival se aproximou durante uma discussão tensa e deu um tapa no rosto do atleta brasileiro, que ficou chocado com a cena.

Luis Enrique agredindo João Pedro Reprodução / Cazé TV Luis Enrique no meio da confusão Reprodução / Cazé TV Luis Enrique sendo segurado no meio da confusão Reprodução / Cazé TV

Após a agressão, o atacante do Chelsea chegou a cair no chão, e alguns atletas de ambas as equipes tentaram evitar que a situação fugisse do controle. O comandante da equipe do PSG precisou ser segurado por Presnel Kimpembe para impedir que o embate ficasse ainda pior.

Confira o momento do embate:

luis henrique agredindo o joão pedro que cena patética e atitude ridícula do treinador pic.twitter.com/YOYKerlr58 — out of context brasileirão (@oocbrsao) July 13, 2025

“Eu não tenho problema nenhum para comunicar meus sentimentos. É muita tensão envolvida e foi uma situação que poderia ter sido evitada por todos. Lógico que eu vou tentar evitar que meus jogadores estejam em situações como essa. Não foi o melhor, foi fruto de uma tensão durante a partida e eu não tenho nada a acrescentar”, afirmou Luis Enrique, tentando fugir do assunto.

“Eu vi o Maresca receber empurrões e empurrar, mas meu instinto foi separar os jogadores. Não sei o que deu início à tensão, mas a partir dali começou uma coisa que deveríamos evitar”, acrescentou o técnico.

Confira a declaração de Luis Enrique: