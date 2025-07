Tela grande neles! 10 franquias de games que precisam virar filme

Mafia, Red Dead Redemption e GTA estão entre as franquias dos games que ainda não ganharam uma adaptação para os cinemas, mas já mostraram ter tudo para brilhar nas telonas. Com personagens marcantes, ótimas histórias e universos originais que equilibram ação e emoção, essas séries de jogos conquistaram milhões de jogadores ao longo dos anos. Sendo assim, essas franquias dos games que ainda não viraram filme têm potencial para se tornarem grandes sucessos de bilheteria no cinema.

Um dos games mais cinematográficos da atualidade é Death Stranding, que combina um elenco de peso e ótimas atuações com uma trama intensa e cheia de reviravoltas. Os jogos desta lista estão disponíveis no PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam e Epic Games Store).

Pensando nisso, o TechTudo reuniu 10 franquias dos games que ainda não viraram filme, mas deveriam.

As 10 franquias dos games que deveriam virar filme:

Horizon Grand Theft Auto (GTA) Red Dead Redemption God of War Death Stranding Clair Obscur: Expedition 33 Kingdom Come: Deliverance Ghost of Tsushima Mafia Metal Gear

Detalhes das franquias e por que merecem adaptações:

1. Horizon

A história de Aloy na franquia desenvolvida pela Guerrilla Games mostra uma menina que cresceu excluída de sua tribo, até se tornar uma jovem curiosa e que deseja explorar o mundo. Durante sua jornada, ela busca descobrir quem de fato é, qual sua ligação com o mundo do passado e salvar sua terra da destruição. Tudo isso em um lugar cheio de máquinas mortais, que são uma ameaça constante à protagonista.

O universo do game é vasto, cheio de mistérios, tecnologias esquecidas e os visuais do título são incríveis, o que enriquece ainda mais o mundo. Existem boatos de que uma adaptação está para sair nos próximos anos. Então, existe a chance de vermos Aloy enfrentando máquinas monstruosas em breve nos cinemas. Você pode jogar Horizon Zero Dawn por R$ 249,50 no PC, R$ 284,90 no PS5 e R$ 229,90 no PS4. Já Horizon: Forbidden West sai por R$ 249,90 no PC e R$ 249,50 nos consoles da Sony.

2. Grand Theft Auto (GTA)

Uma das maiores franquias de jogos de todos os tempos, GTA, da Rockstar Games, é um dos games que certamente faria o mundo parar se uma adaptação fosse anunciada. Os jogos contam com protagonistas marcantes, como CJ, Tommy Vercetti, Niko Bellic, Franklin, Trevor e Michael, além de terem histórias cheias de ação, roubos bem elaborados e personagens secundários complexos. Um deles é Big Smoke, que enriquece o enredo e proporciona momentos memoráveis em GTA: San Andreas.

Seja em Los Santos, Liberty City ou Vice City, é fato que qualquer um dos jogos que fosse adaptado faria os fãs perderem a cabeça. A criação de um universo cinematográfico da franquia poderia enriquecer ainda mais o mundo criado e quem sabe até mesmo um crossover entre os protagonistas. GTA 5 está disponível no PS4 por R$ 149,90, mesmo preço da versão de PC e dos consoles da Microsoft. Já para o PS5 ele custa R$ 198,90.

3. Red Dead Redemption

Os dois títulos da franquia da Rockstar Games apresentam uma ambientação incrível no Velho Oeste, têm narrativas bem construídas, personagens bem desenvolvidos e cenas que ficaram marcadas na memória dos fãs. Seja durante a história de Arthur Morgan, ou a jornada de John Marston, o universo criado, os diálogos, os plots e os temas abordados fariam muito sucesso nos cinemas.

Os gráficos de alta qualidade, aliados às mecânicas de jogabilidade e às cutscenes cinematográficas, são mais fatores que aumentam o desejo dos jogadores de verem uma adaptação desse universo. Porém, enquanto isso não acontece, você pode jogar Red Dead Redemption no PS4 e PS5 por R$249,90, no Xbox One e Xbox Series X/S por R$ 149, no Nintendo Switch por R$ 299 e no PC por R$ 249,50. Já o Red Dead Redemption 2 custa R$ 299 na Epic Games Store, R$ 299,90 no Steam e também nos consoles da Sony e Microsoft.

4. God of War

Durante os jogos da franquia desenvolvida pelo Santa Monica Studio, que viaja da mitologia grega à mitologia nórdica, presenciamos a evolução de Kratos como personagem. Ainda na Grécia, o espartano movido pelo desejo de vingança, matou os deuses gregos e destruiu o Olimpo. Após isso, foi para as terras nórdicas, onde se tornou pai, reconheceu os erros do passado e tentou ser uma pessoa melhor, além de mostrar para seu filho, Atreus, qual era o caminho certo a seguir.

Um dos pontos que mais chamaria a atenção de uma adaptação, além da evolução de Kratos, seriam os combates brutais, tanto contra os inimigos menores, quanto contra os deuses. Segundo rumores, uma adaptação pode ser lançada nos próximos anos. Você pode vivenciar parte da jornada de Kratos ao jogar os dois lançamentos mais recentes da franquia pela mitologia nórdica. God of War (2018) custa R$ 99,50 no PS4 e PS5 e R$ 199,90 no PC. Já o God of War: Ragnarok sai por R$ 349,90 no PS4 e PS5 e R$ 249,90 no Steam.

5. Death Stranding

Hideo Kojima criou um universo único e incrível em Death Stranding. Os dois jogos desenvolvidos pela Kojima Productions abordam temas importantes, como o isolamento e a conexão humana. Além disso, os games da franquia apresentam uma história completamente original, emocionante e um mundo vasto, cheio de personagens carismáticos, um vilão memorável e criaturas sobrenaturais conhecidas como EPs, também com uma misteriosa praia e sua ligação com o mundo dos mortos.

Um ponto que faz com que o jogo já seja imaginado como filme, é que ele conta com atores renomados em seu elenco como Norman Reedus, que dá vida ao protagonista Sam Porter Bridges, Léa Seydoux como Fragille, Elle Fanning como Tomorrow e muito mais. Além disso, os visuais, as cutscenes e a trilha sonora são muito bem trabalhados. O primeiro jogo em sua versão Director’s Cut custa R$ 299,90 para PS5 e R$ 159 para PC e Xbox Series X/S. A versão de PS4 sai por R$ 249,50 e está disponível na PS Plus Extra. Death Stranding 2 custa R$ 399,90 no PS5.

6. Clair Obscur: Expedition 33

O jogo desenvolvido pela Sandfall Interactive se tornou um fenômeno pela sua história impecável, que aborda diversos temas sensíveis, entre eles a superação do luto. Outro ponto de destaque foi a forma como os personagens foram introduzidos e bem desenvolvidos, dando protagonismo para todos eles e reforçando a conexão de expedição como um verdadeiro time. E sem falar no desenrolar da história, que a cada novo ato, proporciona plots de deixar qualquer um de queixo caído e os olhos marejados.

Visualmente, o jogo é um espetáculo, além de ter um universo original, que, bem adaptado, certamente iria atrair muitos fãs. E em uma adaptação do título, seria fundamental manter sua trilha sonora, que é uma das melhores já feitas para um jogo. Além disso, ver os personagens lutando juntos e usando seus poderes seria algo fantástico. Você pode jogar Clair Obscur: Expedition 33 no PC por R$ 199, por R$ 249,50 no PS5 e R$ 184,95 no Xbox Series X/S.

7. Kingdom Come: Deliverance

Os dois jogos da Warhorse Studios apresentam um mundo medieval realista e contam a história de Henry, que viu sua vila ser dizimada e seus pais mortos diante de seus olhos. Tomado pelo desejo de vingança, ele parte em uma jornada pela Boêmia do século XV, que está passando por um momento de instabilidade política, e precisa, antes de tudo, amadurecer para se tornar um guerreiro habilidoso e alcançar o seu objetivo.

Com um mundo medieval autêntico, com belos castelos, vilas, um cotidiano típico do período e guerra por todo lado, o forte da adaptação seria seus combates, mas a trama política também seria um grande atrativo. O primeiro jogo está disponível por R$ 149 no PC e nos consoles da Microsoft e R$ 149,50 nos consoles da Sony. No Nintendo Switch, a versão disponível é a Royal Edition, que contém todas as DLCs do game e custa R$ 249. Kingdom Come: Deliverance 2 no PS5 custa R$ 449,50, enquanto no PC ele sai por R$ 299 e no Xbox Series X/S por R$ 350.

8. Ghost of Tsushima

Com temática samurai, o jogo desenvolvido pela Sucker Punch se passa durante a primeira invasão mongol no Japão e acompanha a história de Jin Sakai, que para proteger sua terra, abandona o código de honra samurai e passa a usar diferentes táticas de combate para derrotar os invasores. No entanto, esse processo não é fácil e gera um enorme conflito interno em Jin.

O jogo apresenta uma abordagem realista em seus combates e gráficos impressionantes que proporcionam cenários de tirar o fôlego, que ficariam ainda melhores nas telonas. Além disso, por se tratar de um evento histórico real, o filme carregaria uma carga dramática ainda maior. O jogo atualmente custa R$ 249,90 no PC e R$ 349,90 no PS4 e PS5.

9. Mafia

Mafia, franquia desenvolvida pela Hangar 13, explora um período da história onde os mafiosos lutavam pelo poder das cidades. Com uma série de jogos já lançados, todos eles contam com histórias bem construídas, onde o desejo de chegar no topo move os personagens, o que faz com que traições e conflitos intensos sejam frequentes, assim como a busca por lealdade em seu círculo interno.

A ambientação dos jogos seria um excelente ponto de partida para os filmes, que poderiam adaptar algum dos jogos já lançados, ou criar algo original dentro do universo da franquia. O que não faltaria em uma adaptação seriam boas cenas de ação e tensão. Mafia: The Old Country, o mais novo jogo da franquia, será lançado no dia 08 de agosto de 2025 e pode ser adquirido na pré-venda por R$ 289,90 no PC, PS5 e Xbox Series X/S.

10. Metal Gear

Metal Gear, da Konami, mistura espionagem, guerras, ficção científica e seus jogos buscam transmitir mensagens poderosas. Tudo isso aliado a roteiros incríveis, personagens marcantes e muitas reviravoltas, tornam o título um dos preferidos dos fãs. Caso a franquia fosse para os cinemas, ela certamente seria um fenômeno, pois seu universo é rico e as histórias apresentam muita profundidade, o que permite inúmeras possibilidades para a produção.

Um dos principais diferenciais de um possível filme da franquia seria sua alta carga de tensão nas missões stealth e naquelas repletas de ação. Além disso, ver uma adaptação de Snake nos cinemas seria um presente enorme para os fãs de Metal Gear. No dia 28 de agosto de 2025 será lançado Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, um remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, e ele está disponível na pré-venda por R$ 399,90 no PS5 e R$ 349,90 no PC e Xbox Series X/S.

Fonte: TechTudo

Redigido por ContilNet.