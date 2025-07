Tenda dos Apocalípticos promete 10h de festa na Cavalgada da Expoacre com show nacional e estrutura diferenciada

A terceira edição da Tenda dos Apocalípticos chega com força total para a Cavalgada da Expoacre 2025, oferecendo um espaço exclusivo para quem busca curtir a festa com conforto, segurança e muita música boa. O evento acontece no dia 26 de julho, a partir das 8h da manhã, e promete ser um dos pontos altos da maior festa rural do Acre.

Entre as atrações, o destaque é o show nacional de Adriano Rhod, a nova revelação do sertanejo, autor do hit “Duas Três”, sucesso gravado em parceria com Ana Castela e a dupla Guilherme & Benuto. Além dele, sobem ao palco Hangel Borges, Vinni Rodrigues, Thales e Thiago, Jadson Santos, Hudyson Sales e Jr Araújo, além dos DJs Belmont e Lauro Félix, garantindo a animação durante 10 horas ininterruptas de festa.

O idealizador do espaço, Itamar Almeida, destaca que a Tenda está sendo preparada para oferecer uma experiência completa aos participantes. “Estamos pensando em tudo para quem realmente quer se divertir com segurança. Teremos bar completo, praça de alimentação e será liberada a entrada de geleiras, um diferencial para o público que gosta de organizar sua própria bebida”, ressalta.

A Tenda dos Apocalípticos tem se consolidado como uma das festas mais disputadas da cavalgada, unindo música de qualidade, boa estrutura e clima de confraternização. Para mais informações e compra de ingressos, os interessados podem entrar em contato pelos números:

📱 (68) 9 9245-1505

📱 (68) 9 9233-5268

Prepare o chapéu e o espírito festivo, porque a festa vai ser grande!