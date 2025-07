Tendências: os cortes de cabelo que mais combinam com cada signo

Você já parou para pensar que seu signo pode influenciar até mesmo o corte de cabelo ideal para você? A astrologia, com suas características e energias, pode ser uma excelente fonte de inspiração para renovar o visual. Descubra como alinhar seu estilo capilar à sua essência zodiacal.

Cortes de cabelo para os signos

As taurinas são conhecidas por sua elegância natural e amor pelo conforto. Por isso, um corte longo, com camadas suaves e risca ao meio, é perfeito para refletir sua personalidade romântica e sensual. Contudo, esse estilo transmite sofisticação sem abrir mão da praticidade, características marcantes das nativas de Touro.

Já as arianas, com sua energia vibrante e coragem, optam por cortes curtos e modernos, como o pixie cut ou o bob assimétrico. Porém, esses estilos refletem sua personalidade ousada e dinâmica, permitindo que elas expressem sua autenticidade sem perder tempo com manutenções complicadas.

