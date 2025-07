Tentativa de assalto em sítio no interior do Acre termina com troca de tiros e suspeito baleado

Uma tentativa de assalto a uma propriedade rural em Mâncio Lima, no interior do Acre, terminou em confronto armado no último fim de semana. O caso, que está sendo investigado pela Polícia Civil, resultou em um suspeito baleado, um segundo ferido ainda não localizado e outros dois criminosos foragidos.

Segundo informações apuradas pelas autoridades, quatro homens armados invadiram uma residência localizada em uma área de sítio no município. O proprietário estava no local no momento da ação e, ao perceber a investida dos criminosos, reagiu com disparos de arma de fogo. Durante a troca de tiros, dois dos assaltantes foram atingidos.

Um dos suspeitos feridos foi localizado e socorrido por equipes de segurança e saúde. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, onde permanece internado sob escolta policial. Já o segundo baleado não foi encontrado até o momento. Os outros dois integrantes do grupo conseguiram fugir da cena do crime e são considerados foragidos.

Apesar da intensa troca de tiros, o proprietário do sítio saiu ileso. Testemunhas relataram que os criminosos chegaram a disparar várias vezes contra a residência durante a tentativa de invasão.

A Polícia Civil segue em diligências para identificar e prender os demais envolvidos, além de investigar a origem das armas utilizadas pelo grupo.