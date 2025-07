Terceiro lote do IR contempla 19 mil contribuintes com quase R$ 29 milhões no Acre

A Receita Federal liberou, nesta quinta-feira (24), a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025. No Acre, 19.005 contribuintes estão contemplados nesta fase, que prevê a liberação de R$ 28,7 milhões no estado.

O pagamento será feito no dia 31 de julho, para todos os contribuintes incluídos no lote, em todo o país. A nível nacional, mais de 7,2 milhões de pessoas receberão a restituição, totalizando R$ 10 bilhões.

Desse montante, R$ 557,7 milhões são destinados a grupos com prioridade legal, como idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves e profissionais do magistério.

Na 2ª Região Fiscal, que compreende os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, o valor global das restituições chega a R$ 544,5 milhões, atendendo 366.468 contribuintes.

Para verificar se teve a restituição liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), entrar no menu “Meu Imposto de Renda” e clicar em “Consultar a Restituição”. A consulta também pode ser feita por meio do aplicativo oficial da Receita para smartphones e tablets.