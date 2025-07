Terra gira mais rápido e este 9/7 será o dia mais curto da história

A Terra vai registrar, nesta quarta-feira (9/7), o dia mais curto da história devido a uma aceleração na sua rotação. De acordo com especialistas, o fenômeno está ligado à posição da Lua, que influencia a velocidade de rotação do planeta. A expectativa é que o dia seja entre 1,3 e 1,51 milissegundo mais curto que o habitual.

Além desta quarta, os dias 22 de julho e 5 de agosto também podem registrar durações mais curtas.

Nesta quarta, a Lua estará em sua maior distância do equador terrestre, o que altera o impacto de sua atração gravitacional sobre o eixo da Terra.

Um dia na Terra corresponde ao tempo que o planeta leva para completar uma rotação em torno de seu próprio eixo — cerca de 86.400 segundos ou 24 horas. Porém, essa rotação pode ser influenciada por diversos fatores, como as posições do Sol e da Lua, segundo o site LiveScience.

Nos últimos anos, a Terra começou a girar mais rápido do que em qualquer outro período já registrado. O dia mais curto até agora foi em 5 de julho de 2024, com duração 1,66 milissegundo menor que as 24 horas tradicionais.