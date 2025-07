Terras raras podem ser trunfo do Brasil no tarifaço dos EUA. Entenda

O governo federal analisa quais podem ser as “cartas” a serem usadas na mesa de negociação com os norte-americanos para reverter a tarifa dos EUA sobre os produtos brasileiros. As taxação de 50% entra em vigor em 1° de agosto. Uma das principais estratégias envolve os minerais críticos e estratégicos (MCEs), especialmente as chamadas “terras raras” – conjunto de 17 elementos essenciais para as indústrias automotiva e de energia.

Na última quarta-feira (23/7), o governo dos EUA voltou a demonstrar interesse nos MECs do Brasil. O recado foi transmitido pelo encarregado de negócios da embaixada norte-americana em Brasília, Gabriel Escobar, durante reunião com representantes do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).

Dados do Ibram e Centrorochas mostram que o setor de rochas registrou US$ 711 milhões em exportações em 2024 aos Estados Unidos, um crescimento de 17% em relação ao ano anterior, o que representa 57% das exportações de rochas brasileiras. O Espírito Santo é o principal polo, que responde por mais de 94% desse volume.

Segundo o Centrorochas, desde o anúncio da medida tarifária, em 9 de julho, estima-se que cerca de 60% dos embarques de rochas naturais brasileiras com destino ao mercado norte-americano tenham sido suspensos. A previsão é que, até o fim do mês, o setor deixe de embarcar cerca de 1.200 contêineres, o que pode representar uma redução de até US$ 40 milhões nas exportações brasileiras de julho.

Importância das terras raras?

As terras raras formam um grupo de 17 elementos químicos essenciais para diversos produtos modernos.

O uso mais importante dessas substâncias está na fabricação de ímãs permanentes. Potentes e duráveis, esses ímãs mantêm suas propriedades magnéticas por décadas. Com eles, é possível produzir peças menores e mais leves, algo essencial por exemplo, para turbinas eólicas e veículos elétricos.

Esses elementos também são fundamentais para a indústria de defesa. Estão presentes em aviões de caça, submarinos e equipamentos com telêmetro a laser.

O quilo de neodímio e praseodímio custa cerca de 55 euros (R$ 353). Já o de térbio pode ultrapassar 850 euros (R$ 5.460). Para comparação, o minério de ferro custa cerca de R$ 0,60 o quilo.

Praticamente todas as grandes inovações da atualidade dependem de minerais críticos. É justamente por isso que as maiores potências do mundo têm se movido para garantir acesso.

Apesar do nome, as terras raras não são exatamente raras e estão espalhadas por todo o mundo. O desafio é encontrar depósitos onde a extração seja economicamente viável.

Para o diretor de Geologia e Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil, Valdir Silveira, o Brasil possui condições de usar a carta dos minérios críticos para negociar com os EUA diante do “tarifaço”. Ele destaca que o país é visto como um grande fornecedor de matérias-primas, como terras raras e nióbio, recursos essenciais para setores de alta tecnologia.

“Como país soberano, o Brasil pode sim usar como moeda de troca e tirar proveito dessa situação atual”, afirmou Silveira.

O diretor do Serviço Geológico do Brasil ressaltou ainda que o Brasil é um parceiro confiável e multilateral, qualificado para ocupar espaço no cenário geopolítico atual. Ele cita que o governo atual tem defendido a inserção do país em temas globais, como transição energética e segurança alimentar, onde os minerais brasileiros são indispensáveis. “Não haverá transição energética se nessa equação o Brasil não tiver inserido”, declarou,

EUA e Lula

Em fala sobre o tema nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da SIlva (PT), afirmou que que os minerais estratégicos brasileiros, como o lítio e o nióbio, devem ser protegidos, pois são do povo brasileiro.

“Temos todo o nosso petróleo para proteger. Temos todo o nosso ouro para proteger. Temos todos os minerais ricos que vocês querem para proteger. E aqui ninguém põe a mão. Este país é do povo brasileiro”, disse Lula.

Victor Taranto, advogado especialista em direito minerário, destaca que os EUA estão em busca de alternativas para reduzir sua dependência de minerais estratégicos da China, o que coloca o Brasil em posição vantajosa. “A elevada dependência em relação à Pequim tem impulsionado Washington a buscar fontes mais seguras e politicamente alinhadas”, afirma. Ele ressalta que o país pode usar esse cenário como moeda de barganha.

Sobre a postura do Brasil nas negociações, Taranto avalia que as tarifas impostas pelos EUA têm motivação política, não apenas econômica. “Ainda que o Brasil mantenha déficit comercial com os americanos, foi incluído nessas medidas, o que mostra que o critério não foi puramente comercial”, observa.

O especialista aponta que, além dos minerais críticos, o país pode explorar outros ativos, como sua capacidade agroindustrial e parcerias em energia limpa, mas pondera, “Tais trunfos não garantem a reversão das tarifas, já que os interesses da política externa norte-americana são mais amplos”.