Terremoto de magnitude 8,0 na Rússia gera alerta de tsunami no Pacífico Norte

Tremor foi registrado próximo à Península de Kamtchatka, e alerta de tsunami mobiliza autoridades na Rússia, Japão e EUA

Um terremoto de magnitude 8,0 atingiu a costa leste da Rússia nesta terça-feira (29/7), levando à emissão de alertas de tsunami em diversas regiões banhadas pelo Oceano Pacífico. O tremor foi registrado a cerca de 100 quilômetros da Península de Kamtchatka, em uma profundidade de 19 quilômetros, o que aumenta o risco de formação de ondas perigosas.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o fenômeno ocorreu em uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica. A Agência Meteorológica do Japão e autoridades americanas também emitiram alertas de tsunami para as suas respectivas áreas costeiras, incluindo o Alasca e o Havaí. As informações são do G1.

O governador da região de Kamtchatka classificou o episódio como o maior terremoto em décadas. Ainda de acordo com ele, estruturas foram danificadas, mas até o momento não há registro de vítimas. Em Severo-Kurilsk, cidade próxima ao epicentro, moradores começaram a ser retirados por precaução.

A península de Kamtchatka é conhecida por sua vulnerabilidade a eventos geológicos e abriga comunidades espalhadas entre cadeias montanhosas e vulcões ativos. Por isso, a resposta rápida das autoridades tem sido considerada crucial para reduzir riscos à população local.

De acordo com comunicados oficiais, “ondas de tsunami perigosas causadas por este terremoto podem atingir partes da costa da Rússia e do Japão nas próximas três horas”. Equipes de emergência estão em alerta e monitoram as áreas de risco.

O impacto ainda está sendo avaliado, e os serviços de meteorologia seguem monitorando o deslocamento das ondas oceânicas. O governo russo reforçou o pedido para que a população evite regiões próximas ao mar até que a situação esteja sob controle.