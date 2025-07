Terror! Carolina Ferraz revela que foi perseguida e atacada por stalker

A apresentadora Carolina Ferraz revelou que já foi perseguida por uma stalker. O caso foi exposto durante o programa Domingo Espetacular, da Record, onde Carolina deu detalhes da ação da mulher russa que a perseguiu há alguns anos.

Quem falou primeiro sobre o assunto foi Roberto Cabrini após uma matéria expor o aumento dos casos de perseguição e stalking no Brasil. “Essa questão está muito mais próxima do que a gente imagina”, disse ele antes de revelar que tinha conversado com Carolina sobre o tema. “Ela própria foi vítima desse crime”, complementou ele.

Segundo Carolina, ela foi vítima do crime quando uma das filhas era criança. Mãe de Valentina, de 30 anos, e Isabel, de 10, Carol não revelou quando a situação ocorreu de fato, mas que foi perseguida por uma mulher russa por um período de quatro a cinco anos.

A situação a deixou aterrorizada após receber várias cartas com ameaças. “Ela dizia algo como: ‘Ou eu seria dela, ou não seria de mais ninguém’. Ela chegou a invadir o set de gravações duas vezes, tentou me atacar, mas as pessoas conseguiram impedir”, contou Carolina durante o programa.

A apresentadora chegou a denunciar o caso aos órgãos brasileiros e à Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), mas a mulher driblou restrições impostas, até mesmo a que a impedia de entrar no Brasil. Apesar dos problemas, Carolina contou que a mulher foi presa. “Ela foi presa e eu consegui finalizar essa situação, mas foi muito difícil”.

Fonte: Metrópoles Redigido por ContilNet.