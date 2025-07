Thaeme, dupla com Thiago, se emociona ao falar sobre 6 abortos e orientação recebida

Cantora sertaneja trouxe à tona um momento íntimo envolvendo perda gestacional e o que ouviu do médico. A declaração comoveu fãs e seguidores

Thaeme Mariôto, dupla com Thiago, abriu o coração e falou sobre uma fase difícil: nos últimos 7 anos, ela enfrentou 6 abortos espontâneos. Durante uma conversa no podcast “Vaca Cast”, sob o comando da apresentadora e influenciadora Evelyn Regly, na última terça-feira (15/7), a cantora explicou que as perdas aconteceram por uma incompatibilidade genética com o marido, Fábio Elias. Ela aproveitou para incentivar outras mulheres a se informarem e cuidarem da saúde reprodutiva desde cedo.

“Em 2018, foi a primeira perda. Eu tive 6. Só quem passa sabe, né? O que eu sempre falo para as mães, e até recentemente participei de um simpósio para falar sobre isso, é: ‘Não pode ficar esperando’. A gente vai ao médico e ouve: ‘Ah, é muito comum. Tem que pesquisar depois da terceira perda’. O quê? Você vai esperar 3 perdas? As outras perdas foram bem no início, como se fosse um atraso menstrual. Se eu não tivesse feito o teste, talvez nem soubesse que estava grávida”, disparou Thaeme.

“Desde a primeira perda, é preciso investigar. Às vezes, é algo genético, imunológico, uma trombofilia… É possível evitar a segunda perda, sim”, completou a sertaneja. Me de duas filhas, Liz e Ivy, comentou sobre a primeira gravidez que trouxe a filha mais velha, hoje com 6 anos, ao mundo: “A primeira foi um milagre de Deus mesmo. Depois de tudo que passei, percebi o quanto ela foi um presente divino”. Com mais de 6 milhões de seguidores, a artista no bate-papo também brincou com a semelhança que mantém com Sandy, irmã de Júnior Lima.

Além disso, esclareceu se possui algum parentesco com sua dupla, se são casados ou apenas amigos. Antes de formar parceria com Thiago Bertoldo, a loira cantava ao lado de Thiago Servo, ex-peão de “A Fazenda” e vencedor de “A Grande Conquista” da Record. A intérprete ficou conhecida após vencer a segunda temporada do reality musical “Ídolos”, transmitido pelo SBT em 2007. As canções “Barraco”, “Ai Que Dó”, “Tcha Tcha Tcha” com Cristiano Araújo, “Hoje Não” com Luan Santana e “Fica Louca” com Gusttavo Lima estão entre as mais conhecidas.