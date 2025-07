Tênis como conquista pessoal

“Autoestima também é experimentar o que antes parecia distante. Hoje é dia de tênis!”, escreveu ela na legenda do álbum de fotos postado em seu perfil no Instagram.

A prática da nova modalidade reflete uma série de mudanças adotadas por Thais nos últimos meses. Desde que decidiu alterar seu estilo de vida, a influenciadora já eliminou 52 kg, somando esforços entre reeducação alimentar, atividades físicas regulares e suporte médico e psicológico.

Bariátrica e disciplina

Antes de realizar a cirurgia bariátrica do tipo bypass gástrico, Thais precisou perder cerca de 30 kg como parte do preparo para o procedimento.

Após a operação, eliminou outros 22 kg, totalizando a perda de peso atual. Hoje, ela pesa aproximadamente 148 kg — quase 52 kg a menos do que os 200 kg registrados no início do processo.

O método cirúrgico adotado por Thais tem como objetivo reduzir a absorção de alimentos pelo organismo e, aliado às mudanças na rotina, tem resultado em avanços significativos não só no físico, mas também na autoestima da influenciadora.